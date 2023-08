Wendy criticó a programas de Perú por trato a Nicola: “Ahora ya lo quieren”

(Capturas de pantalla/Vix)

Wendy Guevara sigue estando bajo los reflectores debido a su logro dentro de La Casa de los Famosos México donde fue la ganadora y obtuvo el premio de 4 millones de pesos. Esta ocasión realizó una transmisión en vivo donde uno de los espectadores fue Nicola Porcella, su compañero del Team Infierno, que llegó a Perú recientemente a pesar de que ya no quería ir.

La razón por la que el peruano ya no quería ir a su país natal era porque, de acuerdo con diferentes declaraciones que él mismo otorgó dentro del reality show, estaba molesto e incómodo por la supuesta difamación que hicieron en su contra y por los constantes ataques que recibía por algo que él no hizo.

Respecto a esto Wendy Guevara salió en su defensa y criticó a los medios de comunicación del país andino porque después de que resultó finalista y obtuvo el segundo lugar de La Casa de los Famosos México “ahora sí lo quieren”, además contó que le dio unos consejos a su amigo para poder enfrentar a aquellos que una vez lo atacaron.

Esto fue lo que dijo la influencer: “Nicola... que gusto saludarte... ya anda en Perú, ya fue allá, le andan lamiendo las nalgas todos los de las televisoras de allá, primero no lo querían y ahora sí le van a abrir las puertas que una vez le cerraron... a Nico lo odiaban allá... lo pisaron para ellos seguir arriba y ahora ya lo quieren”.

La influencer aseguró que ella motivó a Nicola para regresar a su país

Asimismo aseguró que le dio consejos a Nicola Porcella sobre la forma en que tenía que responder a los medios de comunicación que una vez lo criticaron y así evitar mayores problemas en su país a donde acudió únicamente a ver a su familia y a poner en regla algunos documentos para poder venir a vivir a México con mayor tranquilidad.

Así lo contó Wendy Guevara: “Yo le dije, tú ve, ve y preséntate y ahora se tú quien vaya a dar el cachetadón con guante blanco, ve, encáralos y diles ´tú hablaste mal de mí, bueno te disculpo, peor no voy a decir más’... no sabían la persona tan buena que era, a eso me refiero, a veces juzgamos a las personas sin conocerlas.. a veces a través una pantalla, de un celular o de lo que dicen otros... no sabemos lo que son las personas en realidad”.

De esta forma la influencer dio a conocer al forma en que sigue respaldando y apoyando a su amigo peruano ante las adversidades que pueda vivir durante su visita a su país natal.

Fans de “Wencola” todavía tienen esperanza de un romance entre Wendy y Nicola

Durante la misma transmisión en vivo donde Wendy criticó a las televisoras, los fans, que se encontraban conectados escuchando y viendo a la integrante de Las Perdidas, aseguraron que le “brillaron los ojos” cuando vio aparecer el comentario de Nicola Porcella.

Fans de "Wencola" aún mantienen esperanza de un amorío entre ellos, especialmente después de protagonizar un beso romántico en la fiesta que dio Galilea.

Esto serviría para recordar que en múltiples ocasiones dieron señales de que podría haber una relación amorosa entre ellos una vez que salieran de La Casa de los Famosos e iniciaran los múltiples proyectos y planes que tenían como ir a conocer la casa de Wendy en León, Guanajuato y convivir con toda su familia.

Sin embargo, aún está la figura de Marlon Colmenarez en la vida de la influencer. Se ha dicho que son una pareja o que por lo menos mantienen un interés amoroso entre los dos. La misma Wendy ha dicho que lo ama, en cambio en el caso de Nicola mencionó que sólo es su amigo, pero por otra parte continúa besándolo cada que puede.