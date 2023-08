Top 10 de los podcast más reproducidos hoy de Spotify México

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcast y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Spotify en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Te puede interesar: Cuál es el podcast más popular hoy en Spotify México

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público mexicano, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Te puede interesar: Los mejores podcast de Spotify México para escuchar este día

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí los podcast más populares en México

1. Relatos de la Noche

Te puede interesar: Estos podcast encabezan la lista de los más reproducidos en Spotify México

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica.

2. Los Monstruos No Viven Bajo tu Cama

¿De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad?La violencia es algo que se respira a diario en México. Es algo a lo que parece nos hemos estado inmunizando a un grado tal de volvernos casi indiferentes. Jessica Borja busca en este podcast ir más allá de recordar las acciones de estos criminales que encierran en sí mismos mucho más de lo que creemos. Un caníbal que se creía poeta y que nunca se comprobó que haya comido carne humana. Una supuesta asesina de ancianas que era luchadora profesional. Una pareja de feminicidas que basaba su vínculo en el sadismo y los unía el placer de asesinar mujeres que ellos juzgaban como amorales.Los monstruos definitivamente no están bajo tu cama. Pueden estar en cualquier lugar. Incluso cuando nos miramos frente a un espejo.Un podcast original de Spotify presentado por el programa Sound Up.Escucha un nuevo episodio cada martes.

3. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

4. Las Damitas Histeria

Dos morras que van a desmenuzar historias para así poder determinar si tú eres una histeriquilla o él es un eneje.

5. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibradoa? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

6. La Hora Perturbadora

Un impactante podcast con Luisito Comunica sobre temas paranormales y divertidos. En cada episodio, Luis narrará experiencias paranormales y de ultratumba de la mano de expertos y testigos que nos darán toda la información para hablar de todos los sucesos. Asesinos en serie, experiencias con fantasmas, posesiones, teorías conspirativas, avistamientos extraterrestres y todos los temas que sin duda, serán una experiencia auditiva que mantendrá a los oyentes al filo de sus audífonos y los hará cuestionarse sobre las cosas perturbadoras que los rodean.

7. Niñas Bien

No somos “niñas”, tampoco somos “niñas bien” y mucho menos expertas en nada, pero nos encanta hablar de todo. Niñas Bien es un podcast de comedia hecho por soyfurrr y unafantaporfa

8. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

9. Clase Libre

Y.. ¿si nos la saltamos? Un podcast diferente en el que IslasVlogs y Esen Alva nos cuentan sus mejores anécdotas estudiantiles junto a sus divertidísimos invitados. Escucha un nuevo episodio cada domingo a las 7:00pm.

10. Paranormal

Canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos (OVNI extraterrestre), duendes, fantasmas, clarividencia, médiums, brujería y demás anomalías paranormales que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Creado y conducido por: fepomx

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (REUTERS/Dado Ruvic)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, hoy día quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Los podcast que dominaron el 2022

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Brendan McDermid)

La compañía sueca Spotify anunció en noviembre de 2020 la compra y adquisición de la plataforma publicitaria y de podcast Megaphone por 235 millones de dólares, lo que sirvió para la monetización de audios y el apogeo de este tipo de producción, que se convirtió en uno de los formatos favoritos del 2022.

En el último año la oferta de podcast de Spotify se extendió a nuevos mercados y registró la existencia de más de cuatro millones de podcast, aunque fueron pocos los que lograron dejar una mayor huella en el 2022 y convertirse en los más populares.

A nivel mundial, el título que lideró el ranking de los mejores podcast fue The Joe Rogan Experience, que además sumó su tercer año consecutivo siendo el número uno.

En la lista de los más escuchados le siguió Call Her Daddy de Alex Cooper; en el tercer peldaño se ubica Anything Goes with Emma Chamberlain, una futura exclusiva de Spotify que toca una variedad de temas de la popular creadora estadounidense.

La audio serie chilena Caso 63 fue una de las que logró encabezar por semanas el ranking de los más reproducidos y se ganó el cuarto lugar a nivel mundial. Este podcast en español fue incluso doblado al portugués, brasileño, hindi e inglés.

En el quinto peldaño se ubicó el podcast sobre crímenes reales llamado Crime Junkie en voz de Ashley Flowers y Brit Prawat.

La otra mitad del ranking locompletantítulos como The Daily; la producción latina de suspenso llamada Relatos de la Noche; así como On Purpose with Jay Shetty, Armchair Expert with Dax Shepard y finalizando con TED Talks Daily.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre streaming

Series y películas más comentadas en Twitter