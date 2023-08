Sobrevivió al cáncer dos veces, pero Jorge Ortiz de Pinedo aún necesita un trasplante de pulmón

Jorge Ortiz de Pinedo padece los embates del cáncer y el EPOC desde 2013 (Foto: Instagram)

Este día 17 de agosto de 2023 se llevó a cabo la presentación a medios de la telenovela Minas de pasión, producción de Pedro Ortiz de Pinedo para Televisa, protagonizada por Livia Brito, Anette Michel, Osvaldo de León y César Évora. Al evento llevado a cabo en las instalaciones de San Ángel de la televisora, acudió su padre, el actor y también director Jorge Ortiz de Pinedo, quien dio a la prensa una actualización de cómo se encuentra su salud actualmente.

El actor de 75 años volvió a comentar que busca un trasplante de pulmón y se dejó ver como desde hace algunos años, con un tanque de oxígeno conectado a sus fosas nasales para lograr soportar la presión de la Ciudad de México.

Sin embargo, admitió que dicho trasplante no es que sea requerido con urgencia.

“Sigo con mi enfermedad de EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, y sigo intentando ver si a lo mejor uno de estos días hay posibilidades de un trasplante de pulmón, si no, pues mientras tanto aquí me ven, aquí sigo luchando”, expresó el conocido por su personaje “Doctor Cándido Pérez”.

El humorista vive entre Miami y Acapulco para aliviar su capacidad pulmonar (Foto: IG Jorgeortizdepinedoficial)

“Los médicos tienen que seguir haciendo estudios y hasta que llegue un momento en que ellos decidan que puedo ser candidato se podrá hacer esa operación, si no, bueno seguiré sobreviviendo con mi oxígeno aquí en la Ciudad de México y viviendo entre Miami y Acapulco al nivel del mar donde no tengo ningún problema”, refirió el productor televisivo.

Para el famoso que ha desarrollado su carrera en Televisa con proyectos como Cero en conducta y La escuelita VIP recalcó que no necesita dicho trasplante “de vida o muerte”, pues aunque presenta afectaciones pulmonares, sus órganos siguen con un buen funcionamiento al nivel del mar.

“¿Qué riesgo tengo? Pues como el riego que tienes tú y que tiene cualquiera, que un día dejes de respirar, eso es todo. No urge, el transplante de pulmón es la última opción que tiene un ser humano cuando ya no le funcionan sus pulmones, pero los míos todavía funcionan, lo que pasa es que bueno, recuerden que dos veces he tenido cáncer, dos veces me han quitado pedazos de pulmón, entonces mi condición es diferente a la de mucha gente”.

Ante esto, el actor se mostró optimista y dejó ver que continuará con su estilo de vida, residiendo en las playas entre las que ha confluído a últimas fechas.

Ortiz lloró la muerte de su gran amigo Chabelo (Foto: Instagram)

“La oxigenación en la Ciudad de México es muy mala, para las gentes que tenemos medio pulmón, pues imagínate, pero fuera de eso en la playa estoy muy bien. Y aquí seguiremos dando lata porque no nos queda otra, lo único que sé hacer es esto, entretener, divertir, actuar, cuidar a mis compañeros, y disfrutar de mi familia que es para mí lo más importante”, expresó.

Ya en febrero de este 2023, Jorge Ortiz había explicado su condición de salud y entonces declaró su intención de acceder al codiciado trasplante de órgano.

“Estoy en un protocolo médico por mi enfermedad: EPOC, y en un exhaustivo check up, pues de pasadita pedí que se viera la posibilidad de ser tomado en cuenta para entrar algún día en la lista de candidatos para trasplante. El día que el grupo médico me informe que estoy en condiciones para un trasplante, lo haré saber, pues sería una gran oportunidad para mejorar mi condición, si todo sale bien, claro”, añadió el comediante.

“No estoy grave, afortunadamente; y no vivo pegado al oxígeno… Justamente por eso alterno mi vida entre Acapulco y Miami, ambas a nivel del mar, donde escribo y vivo muy feliz con Gaby (su esposa)”, compartió el famoso.