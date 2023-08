Salma Luévano defiende a Ebrard de ataques de Noroña

Diputada de MORENA defiende a Ebrard de ataques de Noroña. (Cuartoscuro/Reuters)

En redes sociales la diputada trans del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Salma Luévano Luna, llamó “soberbio, llorón y oportunista” al legislador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, por considerarlo un “escudero” de la exjefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, tras las declaraciones que hizo el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon al evidenciar acarreo a su favor.

El día de ayer el excanciller hizo varias acusaciones en contra de Sheinbaum Pardo todas ellas relacionadas con el uso desmedido de recursos públicos “un acarreo nunca antes visto” para apoyar su candidatura rumbo al 2024; la promueven como “la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador”, razón por la cual, hoy, el petista lo criticó y llamó soberbio, llorón y oportunista, palabras que fueron retomadas por la legisladora en un video publicado en sus redes sociales.

“La izquierda es avanzada, sí señor, es progresividad, es inclusión (...) ahora resulta que eres el escudero de la señora Claudia, ella no necesita escudero compañero, así que te digo que calladito te ves más bonito”. “Ya te llegaron al precio”, agregó en su cuenta de redes la diputada trans del partido MORENA.

Legisladora se lanza con todo

“Usted es un oportunista y vividor de la izquierda, usted cuando no le gusta algo o no le cumplen sus caprichos luego, luego se pone a llorar” expresó la morenista a Fernández Noroña; “hace una semana se estaba quejando de las corcholatas por todos estos espectaculares, por todo éste derroche económico en todas esta publicidad hacia estas corcholatas”, ahora sale a criticar.

"Soberbio eres tú, caprichoso eres tú, chillón eres tú", le dijo la diputada Salma Luévano a Fernández Noroña. Foto: Captura de Pantalla

Y añadió, “el día de hoy sale a decir que nuestro compañero Marcelo Ebrard es un berrinchudo, es un caprichoso, que es un soberbio, soberbio eres tú, caprichoso eres tú, chillón eres tú que has utilizado durante tantos años a la izquierda para beneficio económico y por eso te digo que eres un vividor”.

Viejas rencillas salen a relucir

De igual modo, la morenista ventiló que años atrás el legislador del PT frenó y se opuso a una iniciativa de derechos humanos para personas trans privadas de su libertad “¿recuerda esa iniciativa compañero Noroña? esa iniciativa la detuviste tú por tu incongruencia, por tu falta de voluntad, por tu hipocresía y por tu transfobia, me dijiste, esa iniciativa no me parece”.

La referida iniciativa tiene que ver con la decisión que pudieran hacer hombres y mujeres trans que son mandados a reclusorios a cumplir condenas, que ellos decidan si se van a cumplir su castigo en una prisión masculina o femenina.

Salma Luévano ventila viejas rencillas con Fernández Noroña, le llama transfóbico.

Ebrard acusa acarreo a favor de Sheinbaum

Ayer en conferencia de prensa el excanciller Marcelo Ebrard, evidenció que él va a la cabeza en las encuestas rumbo al 2024, sin embargo, reclamó por el pago de acarreo y de bardas o espectaculares de otros candidatos -Claudia Sheinbaum-, por lo que pidió a los dirigentes de MORENA, Mario Delgado, frenar estas prácticas para que la ciudadanía pueda elegir libremente.

“Exhorto a la dirigencia de nuestro partido que deje de simular, que tome medidas y es más no exhorto, exijo a nombre de todos los ciudadanos”.

Recordó que los seis participantes; Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Fernández Noroña, Manuel Velasco, Claudia Sheinbaum y él firmaron un acuerdo donde acordaron que no se aprobaría la compra de bardas con propaganda de los integrantes o el pago del acarreo para simular un mayor apoyo de los ciudadanos, por lo que le pidió a sus compañeros ser leales al movimiento.

Por último, destacó tener la condición moral para reclamar por el pago de acarreo y de bardas o espectaculares de otros candidatos.