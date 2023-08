Un ataque con drone atribuido a Ucrania dañó un edificio en Moscú y el Kremlin interrumpió el tráfico aéreo

El Ministerio de Defensa ruso y el alcalde de Moscú afirmaron que no hubo víctimas después de que las defensas aéreas destruyeran un vehículo aéreo no tripulado que cayó sobre un edificio no residencial del complejo Expo Center de la capital de rusa