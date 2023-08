Mamá de Poncho de Nigris denunció amenazas de muerte

Leticia Guajardo confesó haber vivido momento de mucha angustia Instagram/@lacasafamososmx

A pesar de que ya terminó La Casa de los Famosos, las polémicas en torno a los participantes no terminan. La madre de Poncho de Nigris reveló a Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano detalles sobre la participación de su hijo, e incluso, que fue amenazada de muerte.

El regiomontano llegó al tercer lugar, sin embargo, se convirtió en una de las celebridades más fuertes del programa de televisión. Junto al resto del Team Infierno, Poncho de Nigris se ganó el cariño tanto de televidentes como de internautas.

No obstante, el ex Big Brother no estuvo exento de críticas. Durante los últimos días dentro de la casa recomendó al Team Infierno, junto a Sergio Mayer, repartir los 4 millones de pesos del premio. Esto no gustó nada a los televidentes, quienes lo acusaron de “manipulador”.

¿Qué dijo la madre de Poncho de Nigris?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Leticia Guajardo, madre del miembro del Team infierno, reveló que un día antes de que los finalistas anunciaran que estaban dispuestos a dividir el premio de La Casa de los Famosos, empezaron a llegar amenazas vía internet, y que incluso ella recibió algunas.

“Empezaron las amenazas con fotos y todos de que a la hija de Sergio la iban a secuestrar, a Ponchito, a Poncho lo iban a matar... fue terrible. Supuestamente decía Team Wendy”, reveló.

Asimismo, comentó que dichas amenazas se las pasó a Niurka Marcos para que la apoyara con denunciarlas cibernéticamente, pues se había ganado su confianza tras hacerse su amiga Instagram.

Sobre las amenazas que ella recibió, aseguró que le dijeron que estaban dispuestos a “matar a otros de sus hijos”, y que éstos mensajes llegaron durante toda la noche. “Estamos tratando con hombres, no son mujeres, son hombres, es más peligroso, yo me volví loca”.

Asimismo, Leticia Guajardo reveló que Poncho de Nigris es muy intuitivo, y que en cuanto escuchó porras en su contra a las afueras de La Casa de los Famosos, se dio cuenta de que algo podría salir mal, y por ello, renunció al trato con Wendy.

Del mismo modo, aseguró que Raquel le confesó, en algún momento de las galas del programa, que Poncho de Nigris estuvo por encima de Wendy Guevara en cuanto a votaciones.

Las amenazas habrían llegado en el marco del anuncio de la "repartición" del premio (Foto: Instagram/@ponchitodenigris-@leticiagdn_)

Hace algunos días, Niurka Marcos arremetió contra Las Perdidas, específicamente Paola Suárez y Evelyn, pues las acusó de orquestar una campaña “delictiva” en contra de Poncho y Sergio a nombre de Wendy Guevara. Asimismo, la cubana habría acusado a las influencers de incentivar el odio contra los hijos de los participantes.

Evelyn, amiga de la ganadora de los 4 millones de pesos, anunció que estaba dispuesta a irse con todo en contra da Niurka Marcos, diciendo: “Y otra cosa Niurka, jamás nos hemos metido con los niños o hijos de alguien. Tu tienes mierd* en la cabeza o qué, ¿cómo crees que yo voy a hacer algo en contra de un niño?”.

La madre de Poncho de Nigris también acusó a la producción de La Casa de los Famosos de haber orquestado fraudes que ella “no entendía”, poniendo énfasis en la misteriosa caja con boleto a la final que, supuestamente, estaba destinada a ser ganada por Mariana “La Barby” Juárez, pero que al final obtuvo Nicola Porcella; y las continuas victorias de Jorge Losa sobre los demás integrantes, llevándolo a ser el Líder de la Semana en más de una ocasión.

“No entiendo por qué hacen ese tipo de fraudes, ¿iba a ser la finalista Barby? No entiendo eso”, comentó, “Estaba algo raro, sabemos que había muchas cosas raras”.