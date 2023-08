Galilea Montijo contó cuando acudió al médico a quitarse la cara de tristeza

Galilea Montijo y Wendy Guevara (Ig galileamontijo/archivo)

Galilea Montijo fue la presentadora favorita por el público de La Casa de los Famosos México, pero demostró que no sólo por pertenecer al reality show es que se convertía en tema de conversación que incluso la llevó a ser tendencia en redes sociales en nuestro país en más de una ocasión, sino que por sí sola puede dar de qué hablar y así quedó claro cuando confesó que acudió al médico a quitarse la cara de tristeza.

La conductora siempre se ha caracterizado por su sinceridad y desinhibición al momento de contar sus vivencias personales y las anécdotas que han marcado su vida, como cuando comparó a Cuauhtémoc Blanco con Brad Pitt, cuando lloró en el preciso instante en que le detectaron la primera cana en su cabellera o la vez que pateó con tacones una pared en Televisa después de molestarse con un par de reporteros.

Pero ahora sorprendió a sus compañeras y amigas Paola Rojas y Sofía Rivera durante el programa Netas Divinas al asegurar que buscó una doctora especialista para que “le quitara la cara de tristeza” después de decidir y anunciar que se iba a separar de su expareja el político y empresario Fernando Reina.

Gali confesó que lloró cuando la especialista le dijo que tenía "cara de triste" Crédito: Unicable

Cabe destacar que la invitada de la más reciente emisión de este talk show fue la doctora Marimar Guerra que es especialista en medicina de rejuvenecimiento. Ella, de acuerdo con Galilea Montijo, es su “doctora de cabecera” y es por ello que la conductor acudió a consulta para quitarse “la cara de tristeza”.

Sin embargo, todo empeoró para la conductora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México cuando la especialista, después de no verla por casi un año, le comentó que sí se veía muy triste y que ya estaba marcado en los rasgos de su rostro y en las líneas de expresión, comentario que desató las lágrimas de la también presentadora de Hoy.

Así lo contó Galilea Montijo: “Pasaron varios meses sin ver a la doctora... como un año, no meses, un día llegué y le dije que me quitara la cara de tristeza y me respondió que nunca me había visto tan triste, así me dijo... nunca te había visto tan triste y me pidió que me acercara... sólo pude decir que si de verdad se me notaba lo triste, aparte también da terapia en serio todavía se me notaba, le pregunté”.

Galilea Montijo pidió a su doctora de cabecera que también la consolara. (Archivo)

La confesión no quedó en el aire sino que también compartieron una reflexión sobre el estado anímico que se refleja e el físico. Fue Paola Rojas quien consideró que a pesar de que se esté superando un duelo, la apariencia se debe de cuidar, en caso contrario podría intensificarse la sensación de malestar si el cuerpo se ve “igual de mal” que como se siente el corazón.

Por otra parte, Galilea Montijo fue señalada por los reflectores de las redes sociales después de que se revelara algunas pistas de que podría estar estrenando un nuevo romance al igual que su compañera la periodista Paola Rojas.

Isaac Moreno dedicó mensajes a Galilea Montijo que podrían indicar que son pareja

Isaac Moreno es un modelo de origen español que fue visto de vacaciones en la playa al lado de Galilea Montijo y desde ese momento se difundió el rumor de que existía una relación amorosa entre ellos. A pesar de que la conductora ha desmentido una vinculación romántica con él.

Pero en su caso es otra cosa porque se señalaron algunos comentarios que dejó en las fotos que recientemente compartió Galilea Montijo en sus perfiles de plataformas digitales donde le dedicó frases como “te amo”.