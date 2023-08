Fans lesionados en concierto de Lana del Rey denunciaron falta de seguridad en el Foro Sol

Caída masiva provocó lesiones a decenas de fanáticos. (@ximee_mayen)

El pasado 16 de agosto internautas denunciaron en redes sociales un accidente ocurrido durante el primer concierto de la cantante estadounidense Lana del Rey, en el Foro Sol.

La caída masiva tuvo lugar en la sección A del recinto, mientras la intérprete de “Blue Jeans” daba su show. Varios asistentes se encontraban grabando la presentación cuando de pronto se percataron de un efecto dominó originado entre las personas que se encontraban de pie. Se escucharon gritos y decenas de fanáticos cayeron al piso.

En redes sociales circulan diversas teorías, una de ellas apunta a que el accidente habría sucedido luego de que una persona intentara avanzar al escenario a gatas, lo cual provocó enojo y confusión entre los que estaban a su alrededor y fue entonces que se desataron los empujones.

Mientras que la segunda asegura que se trató de la popular “ola” que se lleva a cabo en los eventos, y otros afirmaron que alguien había tropezado jalando al resto de la audiencia. El momento se había quedado en eso, una caída, no obstante, conforme pasaron los días después del concierto se dio a conocer que al menos 15 personas resultaron gravemente lesionadas.

Dos asistentes afectadas narraron a través de su cuenta de Twitter lo que ella y su novia vivieron en el Foro Sol aquella noche. “Solo sentimos como si una onda de aire nos hubiera empujado y yo caí hacia atrás. Me cayeron muchas personas encima y mi hermana y mi novia, me ayudaron a salir”, detalló Lesly.

Asistentes continúan denunciando en plataformas como TikTok y Twitter, que no existieron protocolos que les garantizaran seguridad. Pues el mismo personal a cargo ignoró a los lesionados.

Caída masiva durante el concierto de la cantante estadounidense, Lana del Rey en el Foro Sol. (@ximee_mayen)

“Ninguno de Ocesa, ninguno de Protección Civil o el servicio médico no se acercó a ayudarnos”.

El diagnóstico de Lesly Galicia fue contusión de cadera y en la rodilla izquierda, en entrevistas con medios locales apareció con un collarín pues presenta una contractura en el cuello. La pareja de la joven publicó un video donde se aprecia el fuerte accidente, y pide ayuda para difundir el caso ya que nadie se ha responsabilizado. “Ahorita mi novia está en el hospital siendo valorada, le cayeron 10 personas encima”, escribió en su perfil de Twitter.

De inmediato varios fans que acudieron al concierto se manifestaron con comentarios de apoyo e incluso con sus propios testimonios. “Yo también estaba ahí, no sé qué pasó, me dio mucha ansiedad después de eso”, “Tuve un ataque de pánico y no podía respirar, mi hermana gritaba pidiendo ayuda y alrededor había personal de Ocesa que solo veía e ignoraba”, “Una chica de desmayo y muchos fueron aplastados”.

Foto: Instagram/ @PlutooDelRey. TW/@giov_

Otra víctima identificada como @pauchisss en Twitter, reveló lo siguiente, “Lo peor es que habían más de 20 del staff frente a nosotras pero ninguno hizo nada hasta que una señora nos dijo que nos sentáramos en el piso. Habían otras chicas que no podían ni caminar, o vomitando y sólo nos sentaban y nadie hizo nada hasta que nos movieron al bar con sillas”.

Cabe señalar que hasta el momento, ni la artista, ni los organizadores se han pronunciado al respecto, además de que los lesionados no tienen claro si alguien deberá hacerse responsables de sus gatos médicos ya que no hubo seguridad en ningún momento del evento. Pues el concierto jamás se detuvo y parecería que nadie notó lo sucedido.