Wendy Guevara no le dejará de hablar a Marlon por las críticas de fans

Wendy y Marlon son cercanos desde antes de que ella ingresara a La Casa de los Famosos (Captura de pantalla)

Wendy Guevara ganó recientemente el reality La Casa de los Famosos, por lo que la atención del público está en cada uno de sus movimientos, aunque los fans de la influencer no están de acuerdo en su vínculo con el modelo Marlon Colmenarez, ella ya reveló que no le importa seguir teniendo contacto con él.

Durante un encuentro con varios medios, Wendy fue cuestionada sobre su amistad con Marlon, pues la gente no está muy conforme con el supuesto interés del modelo por intentar “sacarle dinero”; sin embargo, ella respondió:

“Pues no me importa porque la vida es corta”

Wendy Guevara y Marlon se reencontraron dentro del reality, pero los fans no apoyaron que él hubiera sido la sorpresa (Fotos: RS)

Esta respuesta quedó captada en la cámara de Edén Dorantes, quien publicó el breve encuentro en su canal de YouTube, con esta respuesta, Wendy dejó en claro que seguirá manteniendo su amistad con Marlon el tiempo que ella desee.

Por qué los fans de Wendy rechazan a Marlon

El modelo Marlon Colmenarez ha mostrado cercanía y confianza con Wendy Guevara en los últimos dos años, pero muchos admiradores de la influencer aseguran que solo está con ella por su gran popularidad o que suele “colgarse” de su éxito.

Wendy y Marlon | YouTube.

La situación se incrementó cuando ella entró a La Casa de los Famosos, pues la gente aseguró que si ganaba, Marlon le exigiría a Wendy todo tipo de comodidades como viajes, ropa cara y fiestas. Finalmente la integrante de Las Perdidas si se llevó el premio de 4 millones de pesos, por lo que los usuarios de redes no dudaron en criticar que reaparecieran juntos.

Algunos internautas temieron que Marlon y Wendy confirmaran su relación, pues aparentemente el modelo “absorbería” el premio de la influencer.

Wendy Perdió su Instagram tras reaparición con Marlon

Este 16 de agosto, varios fans de Wendy Guevara advirtieron que ya no se podían ver sus publicaciones en Instagram, pero a la hora siguiente, el perfil completo era imposible de visitar.

“Al parecer algo están intentado hacer con la cuenta de Wendy, pues no aparecen sus publicaciones ¡Auxilioo! #WendyGuevara”, escribió el usuario @dondeesta_wendy. Durante La Casa de los Famosos, este perfil avisaba en qué cámara se podía ver a la influencer, por lo que ha seguido de cerca los pasos de la joven incluso tras la final del programa.

El perfil principal de Wendy no está disponible (Captura de pantalla)

Este es el mensaje que se puede ver cuando se intenta visitar la cuenta de Wendy: “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram”; por otra parte, en dispositivos móviles únicamente se puede leer “Usuario no encontrado”.

A pesar de ello, el buscador Google aún es capaz de encontrar el nombre de usuario de su perfil principal (@soywendyguevaraoficial), pero no está disponible en Instagram. De acuerdo con esta herramienta, Wendy tenía más de 6.4 millones de seguidores.

Menos de una hora después, un perfil de reciente afirmó ser el respaldo oficial de Wendy Guevara y publicó algunos mensajes, pero la cuenta ya no está disponible y no se sabe si la ganadora de La Casa de los Famosos realmente estaba detrás de dicha cuenta.

Este perfil aseguró ser Wendy, pero tampoco está disponible actualmente (Captura de pantalla/@soywendyguevararespaldooficial)

“Mi gente, me tumbaron mi cuenta principal, sé que toda mi gente me apoya y sea como sea yo los amo, mi gente, les pido me sigan en esta cuenta mientras tratamos de recuperar mi cuenta principal. Los amo mi gente y no importa si no la recuperamos, yo soy feliz con su amor”, se pudo leer.

Es importante mencionar que la transmisión en vivo que se hubiera realizado a las 18:00 no ocurrió, pues Emilio Osorio, Wendy Guevara y Nicola Porcella fueron entrevistados por la periodista Mara Patricia Castañeda.

Por el momento, las otras cuentas de Wendy Guevara no han publicado algún contenido respecto al supuesto hackeo, pero el perfil de la joven en Instagram sigue sin poder verse.