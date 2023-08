Toñita invitó a Yahritza y su Esencia a su pueblo a comer sal con tuétano

Para Toñita, las declaraciones de Yahritza y sus hermanos no es trascendente debido a su corta edad (Fotos: Instagram: @tonitamusic3 yahritzaysuesencia)

Luego de que hace unos días la agrupación mexicoamericana Yahritza y su Esencia generara revuelo por las declaraciones que dio en su visita a tierra azteca respecto a la gastronomía mexicana, cuando uno de sus integrantes dijo que prefiere disfrutar “chicken nuggets”, ahora una famosa salió en su defensa.

Se trata de Toñita, quien consideró que Armando, Jairo y Yahritza Martínez son muy jóvenes como para emitir una opinión informada respecto a la comida típica de México.

“Si algo tenemos en México es la gastronomía mexicana que está deliciosa. Tan solo, creo yo, que son niños que no tienen la experiencia, acuérdense que fue un golpe de la nada, están chavitos, todos cometemos errores, yo cometí tantas tonterías cuando estbaa chavita porque no sabía moverme en el medio”, comentó la veracruzana en un reciente encuentro con reporteros de espectáculos.

Para reforzar su idea, la llamada “Negra de oro” puso como ejemplo las delicias culinarias que se preparan en los poblados del país.

“Hay que entender algo: para ellos la comida de Washington D.C. es rica, pero es porque no han probado lo sabroso de México, no han probado lo rico, váyanse a Veracruz, en cualquier pueblito te hacen unas enchiladas deliciosas, no sabes lo que es un taquito de sal con tuétano, o sea es una delicia o taquito a mano con quesito de vaca fresco”, expresó.

Los integrantes de la agrupación fueron duramente criticados en redes sociales por estos comentarios Crédito: (TikTok/@orlinjimenezgarcia)

La famosa de 43 años se dijo admiradora de la música de Yahritza y su Esencia, que es una banda exponente de regional mexicano, sierreño urbano y corridos tumbados, por lo que pidió comprensión para los hermanos Martínez.

“Yo creo que a ellos les falta más mundo, están chavitos, deben de entenderlos, no hay que linchar a las personas por un error, creo yo. Yo soy fan de su música, entonces creo que sí la regaron, pero hay que ser conscientes, les apuesto a que esto no les va a pasar otra vez en años siguientes. Y yo los invito a que vayan, busquen cualquier estado de la República Mexicana, en cualquier pueblito de la República Mexicana pueden encontrar comida, no sabrosa, ¡deliciosa!”, destacó la egresada de La academia.

La famosa, de nombre Antonia Salazar Zamora, invitó a la nóvel agrupación estadounidense a visitar su natal Tantoyuca para probar “verdaderas delicias”.

“Hay de picor a picor, porque si tú vas a mi pueblo y te comes un pascal, que es una comida que nadie conoce, esa es mortal, porque si tú no sabes sorber te mueres ahogado. Si ustedes quieren probar ese tipo de manjares, con todo gusto yo los llevo a mi pueblo para que conozcan lo que es la comida realmente mexicana. Ellos están nacidos en Washingotn, crecieron allá”, recalcó Toñita.

Tras sus declaraciones, la agrupación experimentó un unfollow masivo (Foto: Instagram: @yahritzaysuesencia)

Asimismo, la también ex participante de Las estrellas bailan en Hoy destacó los atractivos del país y enalteció su cultura, además pidió al público que comprenda a los intérpretes de temas como Frágil y Esta noche.

“Por favor, a toda la gente, no los hagan popó. Sí da coraje que digan ‘Ay, México’, pero México es uno de los países más ricos en muchos aspectos de tradiciones, gastronomía, belleza mexicana y muchas cosas más que les juro que muchas personas que han venido de otros países aman México, entonces yo creo que es falta de cultura y falta de conocimiento. Están pollitos, como dicen por ahí”, abundó la también conductora de televisión.

"La negra de oro" invitó a los músicos a su pueblo a probar delicias culinarias (Foto: Instagram/@tonitamusic1)

¿Qué dijo Yahritza sobre la Ciudad de México?

En su reciente visita al país, además de referirse a la comida local, la intérprete mostró su disgusto con el ruido ambiental de la ciudad. “Si me gusta, pero no me gusta cuando me levanto y cuando me estoy durmiendo porque se escuchan los carros y las sirenas de los policías y todo. Sí me gusta, está bonito”, expresó entonces.