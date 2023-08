Sergio Mayer podría demandar a Sofía Rivera Torres; éstas son las razones

La actriz habló algunas cosas delicadas de Mayer durante las galas de 'La casa de los famosos'. | Instagram / ViX.

Una vez fuera de La casa de los famosos y el encierro, los grandes finalistas se encuentran repasando todo lo sucedido con los medios y recobrando el aliento de haber descubierto todo aquello de lo que no se enteraron, o de lo que no pudieron saber sin las cámaras del 24/7 disponibles para ellos. Una de aquellas cuestiones sorpresivas le sucedió a Sergio Mayer con respecto a Sofía Rivera Torres.

Hasta poco antes de salir de la casa, Sergio pudo ver un clip, mostrado por la producción en donde Sofía se expresa mal de él y lo llama “viejo decrépito”. Aquello sorprendió mucho al ex integrante de Garibaldi, pero de cualquier forma no realizó o prometió alguna acción en su contra.

Sin embargo, durante una entrevista reciente con Maxine Woodside, Mayer fue interrogado por ella y su equipo, y allí se le preguntó sobre la forma en que Sofía se expresó de él. Para sorpresa de todos, la respuesta de Mayer es más contundente de lo esperado y poco tiene que ver con las palabras “viejo” o “decrépito”, sino con algo más delicado.

Sergio podría demandar a Sofía

El actor y ex político explicó los motivos de peso por lo que podría actuar legalmente contra ella Crédito: TikTok/angietorres35

“Fijate que lo de viejito decrépito no me interesa”, dijo calmado. “Lo que sí, y lo digo aquí, creo que se metió en un tema muy delicado, que se podría convertir en un tema legal. Que en las galas me acusó de corrupto. Igual que otros imbéciles que no tiene elementos”.

Maxine confirmó la acusación de Mayer y al mismo tiempo le preguntó por qué la esposa de Eduardo Videgaray, habría dicho una cosa así.

“Es lo que yo quiero saber”, contestó ‘El Tata’ del reality. “Si ella dice que yo soy corrupto y que me metí a la casa porque tenía yo un problema legal y que problemas legales y que por corrupto... si ella tiene los elementos que los presente o que haga la denuncia porque lo que está diciendo no es que soy agresivo. Pudo haber dicho que soy rudo, manipulador, que soy un villano, pero salirse y atreverse a decir que soy corrupto... creo que ese es un tema muy delicado, porque tendría que hacer la denuncia, si ella tiene los elementos”.

(Captura de pantalla/Vix)

Sobre lo de “viejo y decrépito”, a Mayer realmente no le interesan mucho ese tipo de insultos. Ya que son cosas que se le podrían resbalar e incluso hizo una comparación, sobre lo que Sofía Rivera tiene en casa.

“¿Qué soy viejo y decrépito? Pues tengo la edad de su marido, de entrada. De entrada, digo y a su marido lo adoro me cae muy bien, soy fan de su programa”, confesó Sergio. “Pero creo que sí, sí hubo expresiones muy fuera de contexto y los vi y me enteré ya saliendo. Yo todavía cuando salí les ofrecí a todos una disculpa, les dije ‘gracias ustedes hicieron al team infierno’ porque fueron ustedes”.

Desde luego Serio no confirmó que tenga planes inmediatos de proceder de manera legal. Simplemente puso el ejemplo de que las cosas que su contrincante dijo, son tan delicadas que pueden terminar en una especie de reclamo legal por “difamación”.