“No tenía idea quién era”: Chicharito Hernández revela que entró a Google para saber quién era ‘Peso Pluma’

El futbolista quedó sorprendido con el cantante, pero no sabía quién era. (Tiktok)

A pesar de tener millones de seguidores en redes sociales y ser uno de los artistas más escuchados del momento, Peso Pluma al parecer no es tan conocido en el rango futbolístico.

Resulta que en un live de Twitch, el delantero de Los Angeles Galaxy, Javier ‘Chicharito’ Hernández, reveló que el día que conoció en persona a Doble P no sabía quién era.

El jugador de 35 años reconoció que dicho encuentro se dio en un partido de los Lakers de Los Ángeles, cuando al descanso del partido, el cantante de los corridos tumbados fue a su lugar a saludarlo.

“Llegó Peso Pluma. Se me hacía conocido, pero lo reconocía al cabr… Estaba con un gorrito, no sabía. Al medio tiempo se me acerca y me dice ‘soy de guanatos, soy un admirador tuyo’ y yo de ‘gracias, gracias’. Se fue como al baño y se me hacía bien conocido, pero no sabía si era este wey. Me metí a Google y vi que era Peso Pluma”, relató el delantero.

Se disculpa con Peso Pluma

El delantero del LA Galaxy admitió que cuando conoció a Doble P, tuvo que investigar en internet para saber quién era. Crédito: IG/chicha14_

Posteriormente, el máximo goleador de la Selección Mexicana al investigar en internet de qué se trataba de Peso Pluma le ofreció una disculpa al cantante por no reconocerlo.

“Vi unas fotos y dije: ‘No mam$, es el pin%$% Peso Pluma, es el bélico, wow’. Ya esperé a qué regresará y ya le dije: ‘Hermano, ahora sí que me agarraste en fuera de juego, me agarraste de sorpresa, no te reconocí, pero wey soy un gran admirador tuyo. Gracias por lo que me comentaste y me dijiste, ojalá y ahorita nos podamos tomar una foto”, contó el goleador mexicano.

Afortunadamente, el intérprete de ‘Ella baila sola”, no se molestó y entendió al futbolista y con gusto aceptó que se tomaran una fotografía. “Claro que sí, carnal”:

Finalmente, el cantante de los corridos tumbados y el futbolista se tomaron la foto del recuerdo. (Tiktok)

“Muchas gracias que bueno que me dijiste eso, síguela rompiendo en la música, nos seguimos en Instagram”, finalizó Chicharito con la anécdota, mostrando la foto con Peso Pluma en el partido de Los Lakers de la NBA.

Cabe destacar que el delantero mexicano actualmente se encuentra recuperándose de una fuerte lesión de ligamentos, que lo dejó alejado de las canchas aproximadamente por 7 meses.

En lo que se recupera de su lesión, Javier Hernández hace lives en Twitch, donde comparte anécdotas y sobre todo juega en línea con otros usuarios de diferentes partes del mundo.