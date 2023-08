Niurka atacó a Juan Osorio por no defender a Emilio: “Como él trabaja en Televisa se tiene que callar”

Niurka continúa molesta con Juan Osorio por no defender a Emilio. Foto: Instagram/emilio__osorio/Instagram/niurka.oficial/Instagram/juanosorio.oficial

Niurka Marcos, la mujer escándalo, nuevamente generó tema de conversación al comentar que Juan Osorio no defendió a Emilio Osorio cuando en La Casa de los Famosos México presuntamente trataron de manchar su imagen exagerando temas que rodeaban al halcón como el supuesto hecho de que escupía la comida de sus compañeros del reality show, pero por otra parte lo justificó diciendo que como él trabaja en la empresa Televisa entonces tiene que guardar silencio.

Fue en una breve entrevista que otorgó a distintos medios de comunicación donde la vedette cubana nuevamente habló sobre el hecho de no haber sido invitada a las galas del programa popular el día que resultó eliminado Emilio Osorio convirtiéndose en el quinto finalista, pero esto no fue lo que más le molestó, sino que fue que su expareja guardara silencio ante la controversia en la que se vio envuelto el más joven del Team Infierno lo que llevó a que lo bloqueara de sus redes sociales terminando así la relación que se había mantenido entre ellos después de separarse.

Esto fue lo que comentó: “Yo delaté lo que estaba incorrecto y la gente agradece eso, yo no vivo embarrada en la mie**a, yo delato a la mier**a”, respecto a Juan Osorio dijo lo siguiente: “Está bloqueado, ni él necesita que lo desbloqueé... ni yo le doy de tragar ni él a mí... aquí tiene su guardiana cuidando que no le hagan nada a mi hijo...de ese tipo de chin***eras de esas que él se ve obligado a permitir... mi enojo es que cómo él trabaja en Televisa se tiene que callar...es entendible, pero a mí no me sirve”.

La vedette cubana aseguró que el productor no defendió a Emilio por trabajar en Televisa Crédito: TV Azteca

Relacionado con el tema de que no fue invitada a la gala por Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos, por presuntamente “exhibir” lo que ocurría dentro del reality show que no le parecía como las supuestas ayudas a favor de La Barby Juárez cuando según le aconsejaron ir por la caja número 1 para que se convirtiera en finalista. Asimismo, también se quejó cuando acusaron a Sergio Mayer por presunto abuso sexual en contra de Nicola Porcella al arrojarle crema a los glúteos y amenazarlo con insertar un cepillo de dientes dentro de él.

En todos esos polémicos momentos siempre hubo una opinión de Niurka Marcos, fuera a favor o en contra, hecho que en muchas ocasiones fue aplaudido, pero en otras sólo le valió para recibir críticas. A pesar de no haber sido invitada a recibir a su hijo Emilio tras su salida del reality show, aseguró que se siente tranquila porque por fin pudo reconfortar y “apapachar” al llamado halcón después de defenderlo durante su estancia en la casa.

