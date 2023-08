Niño lloró porque Poncho de Nigris no ganó La Casa de los Famosos México: “te voy a ir a visitar para que me conozcas”

Niño lloró porque Poncho de Nigris no ganó "La Casa de los Famosos".

La Casa de los Famosos se convirtió en uno de los programas más exitosos de la actualidad y el 13 de agosto miles de personas encendieron sus televisores para no perderse ni un momento del reality show en el que Poncho de Nigris resultó ser el tercer finalista.

La final se disputó entre cuatro famosos pertenecientes a un equipo al que ellos bautizaron como Team Infierno, integrado por Poncho de Nigris, Wendy Guevara, Sergio Mayer y Nicola Porcela. Los cuatro finalistas tenían a su propio grupo de seguidores que esperaban ansiosos a que su participante favorito fuera el vencedor.

Uno de los televidentes fue Emilio, un niño de tres años que se viralizó cuando su mamá publicó un video en TikTok donde se expone la reacción que el pequeño tuvo cuando se anunció que Poncho de Nigris se llevaba el tercer lugar.

En el clip compartido por el usuario Soy Emilio se observa cómo el pequeño llora con profunda tristeza, pues él tenía la esperanza en que Poncho de Nigris sería el ganador de la temporada.

“Quedó eliminado el Poncho, yo lo apoyaba, puro Team Infierno, raza”, fueron las palabras de Emilio durante el video.

Pese al doloroso momento, al final del video Emilio realiza la característica señal que identificaba a los miembros del Team Infierno.

Emilio lloró cuando Poncho de Nigris se convirtió en el tercer finalista. Capturas: Tiktok @soyemiloooo

Poncho de Nigris asegura que pronto visitará a Emilio

El video se popularizó en redes sociales rápidamente y muchos de los fanáticos del reality empatizaron con el sentir de Emilio, ya que tras las 10 semanas que duró el reality muchos se acostumbraron a seguir sus transmisiones domingo a domingo.

Ante la rápida difusión que tuvo el video, la esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral también vio el video y no perdió la oportunidad para asegurarle a Emilio que le daría una sorpresa.

La sorpresa que prepararon para el pequeño fue que el influencer le envió un clip a Emilio para pedirle que no se preocupará y le aseguró que próximamente haría todo lo posible para poder visitarlo, con la finalidad de que el pequeño lo conozca en persona. Además, le recordó que había quedado en tercer lugar y eso estaba bien para él.

Poncho envió un video a Emilio. Capturas: Tiktok @soyemiloooo

“No pasa nada, Emilio, no llores, te voy a ir a visitar para que me conozcas personalmente, no pasa nada, quede en tercer lugar”, dijo.

La mamá de Emilio agradeció el gesto que Poncho de Nigris tuvo con su hijo y se mostró entusiasmada ante la posibilidad de que Emilio logre conocer a su integrante favorito del Team Infierno.

Poncho de Nigris vuelve a Monterrey

El tercer finalista de La Casa de los Famosos compartió vía Instagram toda la travesía que tuvo que atravesar para llegar a su natal Monterrey, donde muchos de sus fanáticos ya lo esperaban al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Poncho de Nigris volvió a Monterrey. (Captura de pantalla/Vix)

Medios de comunicación como Televisa también aprovecharon la ocasión para interceptar al influencer y preguntarle pormenores sobre lo acontecido en el reality show y sobre los planes que tiene ahora que el programa finalizó.

Poncho de Nigris compartió el momento en el que se encontró con varios de sus fans de la capital de Nuevo León, agradeciéndole a todos por votar para que pudiera llegar a la final, incluso en las historias compartidas por el famoso se puede ver que una banda del género grupero interpretó algunas canciones en honor al también cantante.

Además, aseguró que pronto subirá a su canal de YouTube el momento en el que se reencontró con sus tres hijos, Ponchito, Isabela y Toñito, al asegurar que fue un momento muy emotivo.