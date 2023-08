Mujer embarazada golpea a la amante de su esposo en combi de Ecatepec; caso divide opiniones

Hasta la suegra del esposo participó en la golpiza en contra de la amante. Foto: Cuartoscuro

Usuarios de una unidad de transporte colectivo en el municipio de Ecatepec fueron testigos de la pelea entre tres mujeres, una de ellas embarazada. Rápidamente se dio a conoce que se trataba de una chica que vio a su esposo saliendo del motel en compañía de su amante a quien golpeó en compañía de su madre.

Esta combi se convirtió en el ring perfecto para que la despechada mujer desquitara su enojo tras darse cuenta que mientras viajaba, su esposo se subió muy tranquilo en compañía de otra persona que no era su pareja, situación que dio pie para que iniciara una riña.

Tras ser descubierto, el hombre logró huir del lugar, pero dejó atrás a su amante quien recibió los golpes de enojo y traición, además de insultos y reclamos pues se trata de una mujer embarazada: “¿Sabes que estoy embarazada?, perr*, te voy a demandar hija de tu put* madr*, p*inche culer*”, se le escucha gritar.

La situación se complicó pues la madre de la afectada también se unió a la golpiza que incluyó patadas, manotazos, cachetadas, jalones de cabello y uno que otro puño, mismos que no fueron respondidos por la amante quien decidió “aguantar” las consecuencias de sus actos. Con todo y embarazo, la mujer incluso intentó sacar a la pareja extramarital de su esposo, pero ella se negó a abandonar la combi.

Usuarios dividen culpas

La pelea de estas dos personas causó revuelo en redes sociales, pues muchos lo tomaron con humor respondiendo con memes, pero otros internautas están convencidos de que la amante recibió lo que merecía por aceptar salir con alguien casado.

Usuarios en redes sociales consideran que era lo menos que merecía la amante. Foto: Captura de pantalla TW

Asimismo, la gran mayoría coincidió en que el esposo escapista no vale la pena y no merece quedarse con ninguna de las dos, pero también hay quienes consideran que no es sano para ella y su hijo tomar acciones tan peligrosas y que una mujer con amor propio no se pelea por ningún hombre. ¿Tú qué opinas?