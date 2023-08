¿Lo respaldó? AMLO afirma que Ebrard tiene derecho a denunciar presuntas irregularidades en proceso de Morena

AMLO rechazó que rechazó que funcionarios apoyen a las “corcholatas”. | Captura de pantalla: Gobierno Federa / Twitter @m_ebrard

El presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionó entorno a las acusaciones que realizó ayer Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, contra su oponente Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, sobre presuntamente tener ‘acarreados’ para fingir que tiene una gran cantidad de apoyos ante el proceso de selección del partido, rumbo a las elecciones del 2024.

En su conferencia mañanera, López Obrador afirmó que Ebrard “está en su derecho” de denunciar las presuntas irregularidades en el proceso de selección y destacó que se dio la instrucción de no usar al gobierno ni el presupuesto público para favorecer a ninguna de las ‘corcholatas’.

El mandatario insistió en que el gobierno federal no interviene en el proceso de Morena, por lo que se “acabó el dedazo” y aseguró que será el pueblo quien elija al ganador.

Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, aspirantes a la presidencia por Morena. Foto: Twitter, @m_ebrard

“¿Qué opino? Que está en su derecho. Es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie y Marcelo, y Adán, y Claudia, y todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso.

“Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir, en el otro lado ya saben, ya se los anticipé, pero ya no puedo hablar de eso. Lo dicho dicho está”, dijo.

Negó que haya funcionarios del gobierno federal apoyando a alguno de los aspirantes de Morena, como ayer acusó Ebrard, pues según la información que tiene, “se están portando muy bien”.

“No, no, y se están portando muy bien, ese el informe que yo tengo, por ejemplo los gobernadores, que son los que tienen más influencia, ninguno, porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra”, puntualizó.

Sin embargo, comentó que comprende que en “vísperas de que se decida, haya inquietudes y dudas razonables”, aunque dejó de posicionarse sobre el tema, al reconocer que no puede hablar sobre el tema por estar relacionado a las elecciones.

“Pero pues somos distintos, no puedo meterme a lo otro porque, ni debería estarme metiendo en esto”, concluyó.