Las pistas de que Galilea Montijo estaría estrenando romance con un modelo español

Isaac Moreno continúa comentando imágenes de Galilea Montijo con mensajes que confirmarían su romance (Cuartoscuro/Instagram @ipmoreno)

Galilea Montijo nuevamente avivó los rumores de que mantiene un romance con un modelo español con el que ya había sido captada en la playa, a pesar de que no han confirmado su noviazgo, sus fans piensan que sus mensajes lo hacen.

Te puede interesar: ¿Fue Niurka? Acusan a Galilea Montijo de fraude por esta razón | VIDEO

La mañana de este 17 de agosto, la presentadora de Hoy nuevamente compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde lució un traje de bajo y posó en contraluz sobre una ventana.

La foto en sí llamó la atención de sus seguidores, pero más un comentario en específico, el cual fue escrito por Isaac Moreno, en el que sólo se lee “Mía”.

(Instagram/@galileamontijo)

Galilea, como es costumbre con este tipo de comentarios, no respondió con pablaras, sólo con algunos emojis de corazones.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta el impactante vestido que Galilea Montijo usó en la final de ‘La Casa de los Famosos’?

Otro detalle de esta publicación que llamó la atención de los fans de la conductora fue que se nota que alguien que estaba debajo de las sábanas fue quien le tomó la foto. Algunos fans dieron por hecho que sería Isaac, ya que aparentemente están vacacionando juntos.

Según se puede ver en las stories de Moreno, él también se encuentra en un lugar en el que hay cabañas y, además, albercas.

Te puede interesar: ¿Se acabaron Las Perdidas? Paola Suárez no fue invitada a la fiesta de Galilea Montijo; Wendy Guevara tampoco intervino

Aunado a esto, en las más recientes publicaciones de Montijo en Instagram, el modelo no ha perdido la oportunidad de hacerle otro tipo de comentarios, mismos que seguirían avivando los rumores de una supuesta relación.

“Te amo” fue el mensaje que más habría dejado en evidencia que sí son novios, sin embargo, existe el detalle de que Galilea nunca responde a sus comentarios.

(Instagram/@galileamontijo)

Galilea Montijo invitó a Isaac Moreno a La Casa de los Famosos

Durante la última semana de La Casa de los Famosos, varios artistas entraron a la propiedad para cantarles y seguirlos animando hasta la final, uno de ellos fue Manuel Turizo.

La entrada del colombiano era una de las más esperadas, por lo que hubo varios invitados a la prueba de sonido, entre ellos Gali, quien no dudó en llevar a Isaac Moreno con ella.

Hubo varias imágenes en las que se evidenció que asistieron juntos a la prueba de sonido, pero cada uno compartió en sus redes sociales imágenes de este momento por separado.

(Instagram/@galileamontijo)

Por su parte, esa ha sido una de las únicas publicaciones que Montijo le ha comentado.

Galilea Montijo negó ser novia de Isaac Moreno

Fue en mayor cuando comenzaron a circular fotografías de la presentadora de La Casa de los Famosos con el español; abrazados y riendo, ambos estaban en Holbox.

A pesar de que las imágenes aparentaban ser la confirmación de que Gali finalmente le había dado una nueva oportunidad al amor tras su divorcio de Fernando Reina en marzo, ella aseguró que no eran novios, pues apenas se había conocido.

Foto: IG: ipmoreno

“Yo se los dije desde el primer día, pues me verán saliendo con uno y con otro. Lo que sí es que no está padre que inventan historias de que es infiel, porque hay niños que leen y no está padre”, dijo en el programa Hoy.

Agregó que no había formalizado con Isaac ya que apenas se estaban conociendo, pero ella no se cerraba a que algún día sí hicieran oficial su relación.

“Yo dije: ‘¡Qué guapo chavo!’, pero ahí nos conocimos, no es de ‘hola, mucho gusto, eres mi amante, vamos a salir’”, se defendió la conductora.

También pidió que no la criticaran por salir con hombres, pues ya no está casada y no tiene por qué reprimirse.

Isaac Moreno, nacido en las Islas Canarias, España, tiene 37 años y actualmente radicaría en México. Se dedica al modelaje para marcas.