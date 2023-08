“Ya hubo pasión”: Gabo Cuevas revela que Wendy y Nicola ya tuvieron más que un “beso de piquito”

Mediante videos se dio a conocer el momento en el que Wendy y Nicola se dan un beso romántico.

Luego de que por 71 días se estuvieron aguantándose las ganas dentro de La Casa de los Famosos México, al parecer ese encuentro romántico entre Wendy Guevara y Nicola Porcella por fin se dio durante la fiesta que organizó Galilea Montijo en su casa con algunos participantes.

Te puede interesar: Wendy justificó a Nicola coqueteo con integrante de La Banda el Recodo

De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, al darse a conocer varios videos donde la ganadora y el primer finalista del reality show bailando e incluso dándose un beso, hubo intimidad entre los dos.

Según el comunicador, durante la fiesta en casa de la presentadora hubo muchas cosas que no salieron a la luz; sin embargo, Agustín Fernández, el mejor amigo de Nicola le confesó que el peruano y la integrante de Las Pérdidas por fin se animaron a dar el siguiente paso.

Te puede interesar: Nicola Porcella y Wendy Guevara se dieron su primer beso al salir de ‘La Casa de los Famosos México’

“Me cuentan que el efecto del alcohol, ya sin cámaras, pues que mi Wendy Guevara, ya lo venía diciendo, que ya quería sexo y pasión, pues les cuento que en la fiesta de Gali que se dieron tremendo besucón y tremendo arrimón, Nicola y ella, que ya hubo pasión entre ellos”, comentó Gabo Cuevas.

Agus fue quien reveló dicha información al comunicador.

Hasta Trío hubo en la fiesta

Asimismo, reveló que el mismo Agustín le confesó que los dos ya estaban muy pasados de copas, por lo que Wendy fue la que dio el primer paso y Nicola le correspondió para que se diera el encuentro.

Te puede interesar: ¿Es injusto? Familiares de finalistas PELEAN por los 4 millones de pesos ante pacto del Team Infierno

“Pues que ya lo hicieron sin cámaras, resulta ser que Nicola es muy buen amigo de Agus, entonces me platica que Nicola llevó a Agus y otra amiga, que a ellos les gusta quedarse hasta el último, pues ya en lo último, ya no había casi gente y Wendy ya ‘borrachita’ pues que ya le tiró la onda y el otro respondió como buen hombre, activo y pasó lo que pasó. La casa de mi Gali fue testigo y qué bueno porque mi Gali fue la que lo llevó a la final y pues ya hubo pasión entre ellos”, detalló el informador.

La fiesta continúo hasta la madrugada de este martes 15 de agosto.

Finalmente, Gabo Cuevas dio a conocer que en la fiesta de Galilea Montijo hubo un trío, por lo que los asistentes se tuvieron que cuidar “Mis fuentes no me fallan y hasta me cuentan que por ahí hubo un trío... y que hubo ‘chocolates mágicos’”, finalizó

Cabe recordar que en otro video viral, se aprecia a Wendy Guevara bailando muy cerca de su compañero del Team Infierno, lo que causó la molestia de Galilea Montijo, quien pidió respeto hacia la ganadora de La Casa de los Famosos México por parte del peruano.