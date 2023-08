Wendy Guevara advierte a delincuentes tras ganar 4 millones de pesos: “Ni me roben, que no me pagarán tanto”

Al parecer Wendy no podrá disfrutar de los cuatro millones íntegros. (Arte: Jovani Pérez)

Wendy Guevara se coronó como la ganadora de La Casa de los Famosos México y con ello se ganó 4 millones de pesos. Sin embargo, la influencer decidió tomar sus precauciones ante el contexto de inseguridad que se vive en el país y aprovechó para lanzar una advertencia a los delincuentes.

Fue a través de un en vivo en redes sociales, donde la integrante de Las Perdidas confesó que tenía un poco de miedo ahora que todo México sabía el millonario premio que había ganado.

“No quiero que me levanten por la millonada que reciba, cuál millonada, no mam*n, nada más les digo a los que roban y hacen esas cosas: ‘No vayan a robarme a mí culer*s, porque no van a pagarme tanto’, como chingad*s les pago el put* rescate”, dijo.

De igual manera, la artista ahondó en algunos de los rumores sobre el salario que podría estar recibiendo desde que inició a colaborar en la televisora de San Ángel.

“Están diciendo que voy a ganar 300 mil a la semana, Kimberly, hazme el favor. Ojalá, me quedo un año, un año y medio, me encantaría”, comentó.

Usuarios en redes sociales reaccionan

El clip se viralizó en TikTok y los internautas no dudaron en dar su opinión sobre los recientes miedos de Wendy.

“El Sat le quitará el 20% del total de lo que ganó, que más de 4″. “De esos 4 millones tiene que darle al SAT, + intereses del banco por movimientos, más facturas, pagos de sus vestuarios, etc”. “Con ese dinero ya no alcanza para gran cosa ni para sacar a los papás de trabajar ni que fueran 800 millones de pesos no exageren se le van de volada”, son algunas de las menciones.

Y es que, aunque a todo el público le gustaría que Wendy pueda gastar sus cuatro millones de pesos a diestra y siniestra, la realidad es que sí tendrá que pagarle un porcentaje de impuestos al SAT.

Según el cálculo de la calculadora del ISR del portal contribuyente, la integrante de Las perdidas tendrá que destinar el 30% de los cuatro millones que ganó, es decir, que 1 millón 386 mil 320 pesos no serán para ella.