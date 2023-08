Silvia Pinal no asistirá a la boda de su bisnieta Michelle Salas

Michelle Salas posiblemente no verá a su bisabuela, Silvia Pinal, en su boda (Cuartoscuro)

Michelle Salas pronto se casará con su novio, el venezolano Danilo Díaz, con quien se comprometió en mayo. La boda tendrá una gran fiesta en República Dominicana, pero sin la presencia de una de las más importantes de su familia, Silvia Pinal.

Sylvia Pinal mencionó a la prensa que su mamá no estará en la boda de la modelo porque consideran que será complicado el llevarla a la celebración por su edad, pero esto no recaerá en sus manos ya que prefiere que sea Michelle quien se ocupe de este tema.

Una de las cosas que principalmente le preocupan a la protagonista de El diablo entre las piernas es que la matriarca necesita llevar todo su equipo, el que está encargado de cuidar que siempre esté bien de salud y estar al tanto por cualquier problema que surja.

Sylvia Pasquel no ve posible que Silvia Pinal vaya a la boda de Michelle Salas

“Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden porque mi mamá ya es una persona muy adulta, es una persona que para viajar con ella es un tema porque no nada más es ella, tiene que llevar enfermeros, los enfermeros tiene que llevar pasaporte, tiene que que tener visa, entonces no es de ‘enchílame esta’”

Asimismo, mencionó que su nieta por ahora está organizando la boda y ella prefiere no intervenir en ese proceso, así que no quedará en sus manos si Silvia Pinal va o no a la boda.

“Yo sólo soy la abuelita, confórmense con que me invitaron”, bromeó la actriz.

¿Qué se sabe de la boda de Michelle Salas?

En las únicas ocasiones en que la modelo ha hablado acerca de su boda, ha mencionado que invitó a toda su familia, incluido su Luis Miguel, su papá, pero aún no concreta algunos detalles sobre sus invitados ya que está ocupada arreglando otros aspectos de la gran celebración.

Michelle Salas y Danilo se comprometieron después de que retomaron su noviazgo tras romper por unos años (Instagram/@michellesalasb)

Hasta hoy, se desconoce en dónde será la unión de Michelle y el empresario, pero se ha hablado de la probabilidad de que sea en Republica Dominicana o España, esta última opción debido a que ahí es en donde ha vivido Salas con su prometido.

El diseñador Osmel Sousa fue quien mencionó que la boda sería en República Dominicana y supo de esta información de primera mano porque es cercano a la familia de Danilo.

Por su parte, Mary Paz Banquells, quien no fue invitada a las nupcias, comentó que la celebración no será en México ni en Estados Unidos, pero sí en un país al que puedan asistir los más cercanos a los novios sin mayores complicaciones.

Salas no quiso compartir detalles de su boda ya que, según afirmó, aún no sabe ni dónde será (Instagram/@michellesalasb)

La actriz también reveló que, por la distancia, únicamente fueron requeridos algunos familiares y amigos, es decir, fueron pocos los invitados.

“No va a ser ni en México ni en Estados Unidos, pero no puedo decir. Debido a que precisamente serpa fuera de México, nada más irá la familia más cercana: su abuela, su madre, su hermana, los más cercanos”, destapó con Eden Dorantes.

Por ahora, se desconoce si Luis Miguel será quien lleve a su hija al altar, pero Stephanie Salas comentó que no tendría problema en ser ella quien tome ese lugar.

La pareja ha vivido en España desde que retomaron su noviazgo, por lo que podría ser en ese país la boda (Instagram/@michellesalasb)

Meses atrás, Silvia Pinal también se propuso para llevar a su bisnieta al altar, pero Sylvia Pasquel le dijo que no podría hacerlo porque “tú no eres el papá, mamá, eres su abuelita”, le dijo frente a las cámaras.

En aquel momento, la protagonista de El inocente confirmó que ya la habían invitado a la unión, pero Pasquel intervino para comentar que, posiblemente, su mamá no podría ir por los problemas de salud que la habían aquejado en esos días.