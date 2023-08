Sergio Mayer comparte cómo es su lujosa casa; fans reclaman que ‘mendigara’ premio de Wendy Guevara

Sergio Mayer arremetió contra Wendy al darse cuenta de la fama que tiene la influencer (Vix)

La Casa de los Famosos México, primera temporada, ha terminado pero las polémicas y problemas continúan fuera del reality show de Televisa. Tal y como se lo prometió a los integrantes del Team Infierno, Sergio Mayer ha comenzado a estar más activo en sus redes sociales, siendo un clip en el que muestra su casa la carta de presentación.

El ex Garibaldi quería ver la reacción que su hija tendría al verlo llegar a su hogar tras 71 días de encierro en el programa de la televisora de San Ángel y aunque conmovió a sus nuevos seguidores con la idea, otros cuantos ahora cuestionan su poder adquisitivo y que intentara dividir el premio que obtuvo Wendy Guevara junto a su reconocimiento.

De forma breve, pero impactante, el papá de Sergio Mayer Mori muestra parte de lo que es una sala llena de decoración considerada de alta gama, pues en él se puede observar pisos y puertas de madera, tapes, cuadros, imponentes cortinas y demás artefactos que difícilmente un mexicano promedio podría tener en sus domicilios.

El ex Garibaldi ha comenzado a utilizar sus redes sociales, tal y como se lo sugirieron los integrantes del Team infierno, aunque las críticas no han parado

Sergio Mayer tuvo la idea de dividir el premio pese a poseer riqueza fuera del reality show

Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Wendy Guevara y Emilio Osorio generaron diversas reacciones en redes al proponer la idea de repartir el premio entre los cuatro finalistas. Según una charla que mantuvieron el 10 de agosto, todos consideran la opción de quedarse con un millón de pesos cada uno y otorgar un viaje todo incluido a Italia para dos (un regalo de “Veo cómo cantas”) al quinto finalista, el hijo de Niurka Marcos.

Sergio Mayer introdujo la propuesta oficialmente, sugiriendo que sería bien recibido por la audiencia y sería una forma de mostrar que “el dinero no es lo más importante para ellos”.

Inicialmente, Emilio Osorio mostró reticencia, pensando que podría ser un plan para donar su parte a organizaciones benéficas, pero al entender la propuesta, accedió.

Wendy, Sergio, Poncho, Nicola y Emilio hicieron un nuevo pacto Crédito: YouTube/canal5_mx

No solo son los fans, Andrea Legarreta también reclamó división del premio

El reconocimiento conlleva dedicación y sin pausa alguna, el Team Infierno está en una gira de promoción dentro de Televisa a solo un día de haber terminado La Casa de los Famosos México. Tras la conclusión del reality show el domingo 13 de agosto, donde Wendy Guevara fue proclamada la campeona y se llevó un premio de 4 millones de pesos, los finalistas acudieron a un importante programa.

Fue durante las primeras horas de la mañana del lunes 14 de agosto que la integrante de Las Perdidas junto a Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Emilio Osorio asistieron al matutino Hoy. Aunque no estaba Galilea Montijo, conductora del reality show, Andrea Legarreta causó fuerte controversia, pues desde antes de su llegada había quedado en claro que no mantiene buena relación con dos integrantes: la dupla de Sólo para mujeres.

Andrea Legarreta ENFRENTA a Sergio y Poncho por pedirle a Wendy parte de su premio (Foto: Instagram/@programahoy/@andrealegarreta)

Luego de que el regio y el ex Garibaldi le habían planteado a la ahora ganadora que les diera a cada uno de los 4 finalistas 1 millón de pesos -incluyendo a Nicola Porcella-, fue la ex esposa de Erik Rubín quien expresó una de las quejas que miles han tenido en redes: no compartir la recompensa económica. Luego de que se tocara el tema y Poncho de Nigris asegurara que ya se habló con la influencer y se retiró la idea, Andrea Legarreta recalcó: “Y que bueno para que no me le quiten su dinero a mi Wendy, muy amables”.