Quién está detrás de la voz de “La Jefa” de “La Casa de los Famosos”

(Captura de pantalla)

La Casa de los Famosos México llegó a su fin coronando a Wendy Guevara como la ganadora de los 4 millones de pesos mexicanos tras ser votada más de 18 millones de veces a través de la plataforma de ViX. El reality show se convirtió en un fenómeno que no se veía desde hace varios años.

Te puede interesar: Emilio Osorio amenaza a Nicola Porcella con echarle agua hirviendo y lo tunden en redes | VIDEO

Aunque los habitantes de la casa no tenían ningún tipo de contacto con el exterior y se mantenían completamente solos, sí los acompañaba una voz que les comunicaba, entre otras cosas, lo que tenían que hacer durante las dinámicas, además de recordarles que debían portar su micrófono en todo momento.

La voz de La Jefa se convirtió en un personaje más dentro de La Casa de los Famosos, pues, en ocasiones, llegó a generar empatía con los televidentes al conectar con algunas de las celebridades.

Te puede interesar: ¿No puedes votar por Wendy Guevara? Usuarios reportan fallas en sistema de votación

La enigmática voz de La Jefa generó dudas, y aunque la información es completamente pública, poco se sabe sobre su verdadera identidad.

La voz de La Jefa en La Casa de los Famoso pertenece a más de una persona

Dado que un reality show como La Casa de los Famosos tiene un formato de transmisión durante las 24 horas y 7 días a la semana, una sola “Jefa” que operara era prácticamente imposible. Por ello, son dos expertas quienes trabajaron en el programa producido por Televisa.

Paola Flores dio voz a "La Jefa" en "La Casa de los Famosos" (ig/paolafloreslocutora)

Una de ellas estaba encargada de monitorear la casa durante los días normales; mientras que otra estaba destinada a estar durante las noches y galas especiales. Aunque las voces son de dos personas diferentes, el timbre es bastante parecido; no obstante, algunos fans lograron notar la diferencia entre las dos.

Te puede interesar: ¿Es injusto? Familiares de finalistas PELEAN por los 4 millones de pesos ante pacto del Team Infierno

Cabe mencionar que ha resaltado el nombre de Jessica Ortiz como La Jefa de esta edición de La Casa de los Famosos; sin embargo, esto es incorrecto, pues aunque ella fue la encargada de comunicarse con los habitantes en la edición del show de Telemundo, en México fueron otras las voces escogidas para el proyecto.

Paola Flores fue la encargada de acompañar a Wendy y sus compañeros durante las mañanas. En su cuenta de Instagram se presenta como locutora en televisión, actriz de doblaje, comunicadora y estudiante de psicología.

Sobre su labor en La Casa de los Famosos, Paola Flores escribió: “Estos meses de trabajo me he sentido tan plena y tan valorada que no saben como me emociona eso. Cada día lleno de nuevas oportunidades y retos que hacen que ame aquí”.

Yotzmit Ramírez también dio voz a "La Jefa" en "La Casa de los Famosos" (ig/yotzmit_locutora)

Seguidores de la locutora han manifestado en más de una ocasión que es su “Jefa” favorita.

Por su parte, Yotzmit Ramírez es la otra encargada de darle voz a La Jefa en el famoso reality show de Televisa. En sus redes sociales se presenta como locutora, actriz de doblaje y narradoras de historia. Su participación durante la final del programa fue bastante aplaudida por los televidentes, pues se despidió de forma emotiva de cada uno de los finalistas.

Ha trabajado poniendo su voz en distintos comerciales, además de laborar en el doblaje de programas para Disney. Fue ella quien dedicó una linda despedida a Wendy Guevara cuando fue anunciada como ganadora.

La Casa de Los Famosos fue un éxito sin precedentes. La victoria de Wendy Guevara resonó en todo México, llevando a sus fans hasta El Ángel de la Independencia para celebrara su triunfo.

Dado los buenos números para la empresa de televisión se espera que pronto se anuncie la nueva temporada, además de la permanencia de Yotzmit Ramírez y Paola Flores como las voces de La Jefa, personaje que ya se ha ganado el cariño de los televidentes.