Mexicana cuenta su terrorífica experiencia tras los fatales incendios en Hawái: “Era como una pesadilla”

La influencer Evelyn Argüelles vivió de cerca la tragedia en Hawái y narró su experiencia. Foto: Especial

Lo que pintaba para ser una experiencia de ensueño terminó en una pesadilla para la influencer mexicana Evelyn Argüelles, quien vivió de cerca los mortíferos incendios que azotaron a la isla de Maui, en Hawái.

Con los ojos llorosos, la voz entrecortada y el rostro descompuesto, la joven la narró su experiencia a través de TikTok.

En su cuenta de la red social, Argüelles, quien según su perfil es mexicana y radica en Estados Unidos, contó que iba llegando a su casa, luego de haber estado en Lahaina, Maui. Contó que el pasado martes se despertó, ya que alarmas sonaban y había mucho viento, además de que no había electricidad ni señal en los celulares.

“Decidimos ir a Wailea, pensamos que a lo mejor solamente era una tormenta terrible por el huracán Dora, que había pasado muy cerca de Hawái. En la carretera nos dimos cuenta que todo estaba muy feo. Ibas manejando, y haz de cuenta que caían todas las ramas de los árboles en el coche”, contó la mujer.

La influencer Evelyn Argüelles narró el periplo para huir de los incendios que han dejado al menos 101 personas muertas Crédito: TikTok/livewellwitheve

Señaló que sentía, ella y sus acompañantes, que era como una pesadilla lo que estaban viviendo, pues veía cómo los postes se movían, así como los techos de las casas, los semáforos no funcionaban.

“Pensamos en regresarnos pero dijimos ´no, si regresamos vamos a tener que volver a pasar por ese lugar, con todas las ramas que se están cayendo´ y decidimos no regresarnos.

“Entonces llegamos a Wailea. Después en la noche cerraron todas las carreteras porque empezaron los incendios. A las tres y media empezaron los incendios. Muchas personas perdieron su vida, tuvieron que lanzarse al mar para alejarse del incendio porque era fuertísimo”, cuenta en el video.

También señaló que era “horrible” pensar que unos días antes había estado en el lugar y ahora todo estaba destruído. “Es una locura pensar que hace poco estábamos ahí, que hubo muchas personas que pasaron por ese incendio. Ahorita la ciudad está destruida, destruida”.

Contó que sus padres no pudieron volar de regreso a EEUU sin sus pasaportes, por lo que estaban pensando si regresar por ellos o no. “Las calles estaban cerradas, no sabíamos qué hacer, luego nos dieron alojamiento. Seis personas nos quedamos en un cuarto de hotel”.

Los fuertes incendios destruyeron la ciudad. (Matthew Thayer/The Maui News via AP)

“Empezaron a sonar todas las alarmas. No podías dormirte porque sonaban las alarmas, entonces tenías que checar que todo estuviera bien. Luego empezó un fuego mucho más cerca del hotel y tuvimos que salirnos, nos salimos también para ver si había posibilidad de ir por nuestros pasaportes porque si no íbamos en ese momento entonces sabíamos que no íbamos a poder conseguirlos.

“Gracias a Dios hubo unas personas que conocíamos que estaban en la Lahaina y estaban al lado de nuestro departamento. A las cuatro de la mañana el hijo de nuestro amigo fue y manejó a una montaña para poder agarrar señal y ahí se dio cuenta de todos los mensajes que le habíamos dado, se dio cuenta de la situación, que irse de Lahaina. Nos marcó y fue por los pasaportes a nuestro Airbnb. Lograron escaparse, lograron salir y ahorita están a salvo en Wailea”, cuenta Argüelles en el video.

Dijo que ella pudo regresar a EEUU, sin embargo, sus padres no, lo que calificó como muy frustrante.

“No sabíamos, yo no quería regresarme. Estaba muy angustiada por mis papás. Muy difícil, pero mis papás también me dijeron ‘tienes que irte, porque no vamos a poder irnos todos en el mismo vuelo, ahorita están tratando de sacar a gente, tienes que irte”, relató.

Por último, pidió que las personas que pudieran donar, lo hicieran, pues muchas personas necesitaban ayuda.