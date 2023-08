Fabiola Campomanes recordó cómo Televisa le quitó su exclusividad por estar embarazada

La famosa es actualmente participante de MasterChef Celebrity (Foto: Cuartoscuro)

Fabiola Campomanes se ha consolidado al paso de los años como una de las actrices más constantes en la pantalla, pero no siempre fue así, pues en sus inicios vio truncada su carrera debido a una decisión personal.

Así lo contó la actual participante de MasterChef Celebrity a Yordi Rosado en una entrevista para su canal de YouTube, a quien le confió que la empresa Televisa le cerró las puertas tras revelar que estaba esperando a su bebé.

Fue aproximadamente hace 32 años cuando Campomanes se enfrentó a la indiferencia de la empresa televisora. Según contó la nacida en Ciudad de México, cuando recién se graduó como actriz del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y le ofrecieron un papel protagónico en una telenovela, mismo que no se pudo concretar.

Y es que antes de entrar a la academia de talentos, Fabiola fue apoyada por Olga, la mamá de su mejor amigo, quien la ayudó entrar al CEA cuando se quedó sin su trabajo de mesera.

Campomanes decidió seguir adelante con su embarazo (Foto: Cuartoscuro)

“La mamá de mi amigo era la secretaria de Víctor Hugo O’ Farrill cuando él manejaba Televisa. Estaba Olga trabajando ahí y cuando yo llegué a su casa me propuso tomar clases de cocina macrobiótica o meterme al Centro de Educación Artística”, recordó.

Fue así que a sus 19 años, Fabiola concluyó sus estudios en la escuela de Televisa, pero cuando le fue ofrecida una participación en la pantalla, ella estaba embarazada.

Fabiola decidió continuar adelante, tener a su bebé y confrontar a la producción de la telenovela. “Tenía 19 años. Estaba con el papá de mi hija. Creo que la telenovela se llamaba La última esperanza y la producía Eugenio Cobo. No me dan el personaje porque yo estaba embarazada y yo decidí vivir mi embarazo”.

La actriz narró que prefirió dar a luz que seguir en la actuación Crédito: YT/Yordi Rosado

“Me fui a mi casa a vivir mi embarazo. De alguna manera Televisa me cerró las puertas cuando vieron que yo les dije que estaba embarazada. Como que dijeron: ‘¿entonces por qué le estamos pagando una exclusividad a ella si hace lo que se le da la gana?’”, narró.

“Me acababa de graduar y en ese momento vivía con mi mamá y con mi hermano, me los traje a vivir conmigo y me quitan la exclusividad”, narró la actriz quien prosiguió adelante con el embarazo de su primogénita Sofía, quien actualmente tiene 31 años.

Al poco tiempo, debido a un fatal accidente, la pareja de Fabiola perdió la vida y no pudo ni vivir el embarazo de Campomanes. “Se muere, un desastre, una tragedia, qué te digo”.

La actriz reflexionó sobre su vida y cómo pudo salir adelante luego de este trago amargo en el que de pronto se vio sola, esperando a una hija y sin trabajo.

“A mí un día me preguntó mi hija que por qué yo era, me lo preguntó desde un lugar como más serio, me dijo ¿por qué crees tú en Dios? y yo le contesté lo siguiente: porque ser una mujer de fe, porque cuando viví justamente eso y te duele tanto... y te cuesta respirar, cuando hay un dolor más allá de ti...y que no sabes cómo vas a salir de ahí y que no sabes qué vas a hacer para vivir porque estaba yo embarazada”, recordó al borde de las lágrimas.

“Yo me acuerdo que le pedí a Dios, que si había sido su decisión, que si me había jugado chueco , porque sí estaba enojada con él, y te lo juro que empecé a sentir consuelo, empecé a sentir paz y por eso creo en él”, destacó la actriz de la serie El juego de las llaves.