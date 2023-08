Dania Méndez preocupa a sus fans tras ser hospitalizada por esta razón | VIDEOS

dania mendez mostró que está hospitalizada (Instagram)

Dania Méndez alcanzó gran popularidad tras ser una de las ‘enemigas’ de Manelyk González en varias temporadas de Acapulco Shore. Desde entonces, la joven ha participado en diversos realities shows como el más reciente de Telemundo llamado Los 50. Sin embargo, su gran base de fans quedó sumamente preocupado después de que la influencer apareciera en redes sociales tras ser hospitalizada.

Te puede interesar: Alma Cero reacciona a señalamientos de Edwin Luna y Kimberly Flores: “Se espantó de verme tan preciosa”

Fue a través de sus historias de Instagram donde La Buchi se mostró en una camilla y con una bata. Incluso, en algunas de las imágenes se le ve sumamente cansada.

Qué le pasó a Dania Méndez

Ante la incertidumbre generada, la misma Dania se tomó unos momentos para explicar cuál era su situación de salud y los motivos por los cuales había sido internada.

Te puede interesar: Las series que están de moda en Netflix México este día

“Familia, amigas, amigos, mis fans, ya estoy aquí, menos anestesiada, más dormida y quería agradecerles a todos por sus mensajitos. De velitas prendidas, les agradezco mucho. Esta operación me la tuve que hacer porque pensé que el silicón estaba contracturado, pero salió roto”, comenzó a decir.

Fans se preocuparon por su estado de salud

Y es que Méndez se tuvo que realizar una extracción y remplazo de los implantes en los senos debido a un fuerte golpe que recibió durante la competencia del reality Los 50.

Te puede interesar: Estas son las series de Disney+ que atraen al público de México

“Estuvo fuerte, no pasaron todo. Estuve una hora sin aire, porque donde estaba el totem era de metal, ese cuadro de metal se puso en mi pecho y en la mitad de esta bubi. Dure mucho tiempo así y no lo pasaron. Estoy aquí, ya me cambiaron las prótesis después de diez años ya era justo y necesario. Yo tenía que aprovechar la anestesia y le dije al doctor que me sacara un poquito de grasa porque subí 10 kilos”, señaló y agregó:

“Voy a chismearles la recuperación para enseñarles el cuerpecito nuevo que me dejaron, miren como ando”.

Así fue el accidente de Dania Méndez en “Los 50″

La influencer aprovechó para compartir el video del momento en que se lesionó. En el clip puede verse como La Buchi corre a una fuente con agua y al lanzarse se golpea con un objeto que se encontraba a la mitad.

Dania Méndez se accidenta en "Los 50" (Instagram)

Tras dar a conocer en redes sociales su estado, la famosa también aprovechó para mostrar a algunos de sus amigos que la fueron a visitar al nosocomio.