AMLO reveló qué decía la carta que le envió a Joe Biden; confiesa que lo invitó a conocer México

Los presidentes de México y Estados Unidos, Joe Biden (izquierda) y Andrés Manuel López Obrador (derecha). Foto: Presidencia de México

A siete meses de la visita oficial de su homólogo estadounidense, el Presidente Andrés Manuel López Obrador extendió una nueva invitación a Joe Biden, esta vez para conocer el sureste de México.

Lo anterior, previó a la reunión entre ambos mandatarios prevista para el 15 de noviembre, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se realizará en San Francisco, California.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador presentó la más reciente carta que le envió al presidente de Estados Unidos, en la que aprovechó para agradecer su colaboración en materia migratoria y la lucha contra el narcotráfico.

AMLO se reunirá con Joe Biden en San Francisco, California. Foto ilustrativa: Jovani Pérez / Infobae México

Según el primer mandatario, Joe Biden le ha escrito, por lo menos, tres cartas en los últimos cuatro meses “por distintos temas”, entre ellos ha destacado la estrecha relación binacional.

“El presidente Biden ha sido muy respetuoso y me ha enviado en los últimos cuatro meses como tres cartas por distintos temas, siempre agradeciendo que estemos trabajando juntos. Últimamente me mandó esta carta de invitación para asistir a San Francisco y decidí mandarle una carta, porque no lo había hecho”, comentó López Obrador.

¿Qué decía la carta que le envió a Joe Biden?

La carta del mandatario tabasqueño llegó a su homólogo estadounidense de manos de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, quien recientemente viajó a Washington para tratar asuntos de la agenda bilateral en materia económica, de seguridad y migración.

Con fecha del 8 de agosto, López Obrador aprovechó su epístola para saludar a su “amigo” y confirmar su asistencia a la reunión de cooperación económica Asia-Pacífico entre el 15 y 17 de noviembre próximos.

AMLO leyó la carta que envió a Joe Biden. Foto: Captura de Pantalla

Reveló que extendió una invitación a Joe Biden para que visite México y conozca los proyectos en materia energética del país, así como la construcción de obras en el sureste mexicano como el Tren Maya.

“Me gustaría, si su agenda se lo permite, que antes pueda estar en México. (...) Sería muy interesante que conociera algún sitio arqueológico de la gran civilización maya en el sureste, (...) que ahora se expondrá al mundo con la construcción de mil 550 kilómetros de trenes modernos de pasajeros, que además podrán apreciar la exuberante selva tropical, con su fauna nativa y el hermoso litoral del mar caribe y sus algunas de hasta siete colores”, detalló.

Al expresar que “siempre serán bienvenidos a México”, López Obrador también invitó al país a Jill Biden, esposa de su homólogo estadounidense.

“Saludos afectuosos de mi parte y de Beatriz [Gutiérrez Müller]”, concluyó su carta.