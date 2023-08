Xóchitl Gálvez reviró a Mario Delgado y lo acusó de recibir “moches” por la Línea 12

Xóchitl Gálvez acusó a Morena (Prensa/Xóchitl Gálvez)

La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se lanzó en contra de Mario Delgado Carrillo, líder de Morena, por supuestamente haber recibido dinero de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Esto en respuesta a las acusaciones del presidente nacional del partido guinda, quien recientemente habría señalado que la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) había recibido “moches” cuando fue alcaldesa en la Miguel Hidalgo con la construcción de grandes edificios en la entidad.

A los cuestionamientos, la senadora aseveró:

“Los “moches” los ha recibido Mario Delgado, obviamente de la Línea 12 que se cayó. En este sentido, lo que yo le quiero decir a Mario Delgado es que, él no dice que los edificios son ilegales. Son dos edificios totalmente legales, avalados en su momento”, señaló la panista a medios.

El presidente de Morena fue señalado por la panista (Cuartoscuro)

Apuntó que los ataques del morenista, como otros personajes del oficialismo, son una cortina de humo para esconder “su miedo”, luego de que se revelara que la aspirante a la coordinación a los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, por supuestamente hacer uso indebido de dinero para su “campaña”.

“Nos enteramos de que la (ex) jefa de Gobierno les retenía dos mil pesos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México seguramente para su campaña, porque ese dinero no está. Son miles de trabajadores los que se quejan, hoy hubo una manifestación en la tarde”, indicó.

La ex alcaldesa insistió que hay un ataque en su contra, por lo que retó a los morenistas, y aliados, que la han atacado, a presentarse a las autoridades correspondientes. Señaló que las acusaciones, hacía ella y su esposo, son falsas, pues aseguró que sus acciones no han sido ilegales.

La senadora fue alcaldesa de Miguel Hidalgo (AP Foto/Fernando Llano)

“Ellos ha emprendido una guerra sucia para desacreditarme, pero la gente sabe que soy empresaria desde hace 31 años, mientras mi esposo trabajaba en la empresa, su esposo estaba recibiendo dinero en sobres amarillos”, destacó la senadora.

Mario Delgado acusó a Gálvez Ruiz de corrupción

El pasado mes de julio, durante la conferencia de su presentación en la alcaldía Cuauhtémoc, el presidente de Morena aseguró que la panista habría autorizado permisos de construcción para recibir “beneficios” personales durante su administración en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con Delgado Carrillo, la aspirante a la candidatura presidencial ha incurrido en “corrupción, tráfico de influencias” con estos actos a favor de sus empresas privadas.

“Pues resulta que cuando fue delegada autorizó que se construye grandes edificios, lo cual es un valor económico muy importante y casualmente los dueños favorecidos de ese gran edificio, de esa gran construcción, de ese gran d desarrollo inmobiliario decidió contratar a la empresa de la señora Xóchitl”, indicó.

Xóchitl Gálvez celebró que recaudó más de 555 mil firmas a su favor. | Twitter @XochitlGalvez

Según lo declarado por el morenista, los supuestos contratos ascendían 70 millones de pesos. De esta manera recordó que el PAN, partido que respalda a la senadora, ha sido señalado como participante de carteles inmobiliarios en la Ciudad de México.

“Ven a la ciudad como gran negocio inmobiliario, se dedican a robar a través de cambiar a los usos de suelo, de permitir contracciones en todos lados, no importa que haya agua, no importa que no haya servicios públicos. Ellos autorizaron la construcción de edificios”, indicó.

Estas acusaciones se suman a los constantes ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha arremetido en contra de la senadora por incursionar en un proceso con miras a las elecciones presidenciales, sin explicar ciertos recursos de sus empresas.