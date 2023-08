Ricardo La Volpe justificó su salida del Consejo de Expertos de la FMF

Ricardo La Volpe habló sobre su salida del consejo de expertos de la FMF (Foto: Cuartoscuro)

La reestructuración de la selección mexicana ha traído una serie de polémicas, cuando parecía que el nombramiento de Jaime Lozano como director técnico del Tri calmaría la situación, vino otra controversia. Ricardo La Volpe negó ser parte del Consejo de Expertos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), por lo que sus declaraciones evidenciaron algunas inconsistencias en el proyecto.

Te puede interesar: Ricardo La Volpe quedó fuera del Consejo de Expertos de la FMF

Luego de que el extécnico del Tri negó que “haya firmado” algún tipo de contrato con la FMF, rompió el silencio sobre su abrupta salida del proyecto que lo incluyó como un experto asesor para el equipo que dirigirá el Jimmy Lozano. Fue por medio de redes sociales que aclaró la razón por la cual se salió del consejo.

Según consideró que ya eran “demasiadas cabezas”, así que expuso que su aportación estaba de sobra. Prefirió dejar al resto de la mesa de expertos en el consejo del Tricolor y permitir que personajes como Rafael Márquez, Carles Puyol, Fernando Hierro, Javier Aguirre y Bernardo Cueva sigan al frente.

El entrenador argentino Ricardo La Volpe. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Señaló que su aportación en lugar de ser benéfica para el equipo, solo podría confundir al resto de los integrantes de la FMF y de la selección mexicana, por lo que dejó en claro su argumento de irse del proyecto que estaba por iniciar la federación mexicana.

“Amigos, quiero explicarle a la gente que no ha entendido el porqué de mi salida del Consejo... creo que somos muchas cabezas para una sola persona y siento que más de ayudar se puede confundir, quiero agradecer a la Federación por haber pensado en mí en su momento”.

Por otra parte, Ricardo La Volpe se dirigió a Jaime Lozano y le extendió sus consejos para compartírselo en cualquier momento, reafirmó que estará a la disposición del exfutbolista cuando él lo requiera. “Quiero decirle a Jaime Lozano que acá tiene las puertas abiertas por si necesita algún consejo, muchas gracias”, sentenció.

(Twitter/@FMF)

Cabe resaltar que esta decisión surgió luego de las declaraciones que ofreció La Volpe para un medio deportivo, en la cual mostró su inconformidad al proyecto en el cual lo presentaron como asesor y experto a disposición del combinado nacional.

Te puede interesar: Ricardo La Volpe negó formar parte del Consejo de Asesores del Tri: “Yo no firmé nada”

Fue por ello que la noche del domingo 13 de agosto, la FMF sacó un comunicado en el que confirmó que La Volpe ya no seguiría en el consejo de expertos. Luego de una plática con Ivar Sisniega confirmó que ya no sería parte del proyecto del Tri, pero le agradecieron sus consejos y charlas anteriores.

“Agradecemos a Ricardo La Volpe por el intercambio de ideas que tuvo en más de una sesión con nuestro Presidente Ejecutivo, Ivar Sisniega, durante las últimas semanas. Entendemos y respetamos su cambio de postura expresada en días anteriores. El conocimiento y experiencia de Ricardo siempre serán bien recibidos en este proyecto”, redactó la FMF en una publicación en Twitter.

¿Qué dijo Ricardo La Volpe sobre el consejo de asesores de la selección mexicana?

Ricardo La Volpe explicó porqué decidió no ser parte del consejo de expertos del Tri (Twitter/ @RicardoLaVolpeG)

Fue en una entrevista para W Deportes en donde La Volpe confesó que no estaba al tanto de la decisión de la FMF para iniciar el proyecto de consejo de asesores.

Te puede interesar: Qué se sabe de Jaime Lozano y su posible permanencia con el tri rumbo al Mundial de 2026

Sentenció que desde que fue técnico de la selección para el Mundial Alemania 2006 no ha tenido algún “contrato” o acercamiento directo para trabajar con la FMF.

“Yo no firmé nada, ni estoy enterado de la pregunta que me hacen sobre ¿Qué es lo que voy a hacer?, ¿qué es ese consejo? Yo fui técnico de la selección durante cuatro años, logrando objetivos tras objetivos. Si mañana soy lo que dicen, un consejero ante la gente, es porque voy a aportar, pero siendo aceptado por el técnico”.

Además, reclamó estar alejado de las canchas, ya que no podía “asesorar” desde su casa. “Yo no voy a estar siendo consejero desde mi casa. ¿Cómo entrenas, qué variantes tienes, cómo trabajas? Tengo que estar cerca de eso; sino no, para nada voy a poner mi nombre a ser criticado porque no hice nada”, sentenció.