“Porque quiero y puedo”: fanática de ‘La Casa de los Famosos México’ se tatúa en honor al ‘Team Infierno’

El fenómeno de La Casa de los Famosos México impactó en millones de familias mexicanas, quienes no se perdieron este domingo 13 de agosto la gran final de este reality show.

Te puede interesar: Wendy Guevara encara a Team Infierno tras asegurar que ella va a ganar “por ser mujer”

Pue los seis integrantes del Team Infierno se robaron el corazón de millones de personas al demostrar su humildad, cariño y amor, logrando así que el rating se fuera hasta las nubes.

Una muestra de ello, es una fan de 59 años, quien a través de su cuenta de Tiktok presumió su tatuaje en honor al Team Infierno, conformado por Poncho, Nicola, Wendy, Sergio, Apio y Emilio.

No teme a lo que los demás digan

Decidió tatuarse un tridente de diablo, en honor al Team Infierno. (Tiktok)

Sin importar las críticas, Doña Roció Torres se volvió viral en redes sociales al demostrar su fanatismo por el reality show y el Team Infierno al tatuarse un brazo en honor al equipo.

Te puede interesar: “Team Infierno” desató indignación tras anunciar que repartirán el premio

Haciendo la pose del Team Infierno con los dedos simulando los cuernos de un diablo, la mujer presumió su tatuaje en el brazo derecho, el cual tenía plasmado un tridente de un demonio.

Una usuaria de 59 años mostró su tatuaje de tridente del Team Infierno, ya que se volvió fan del reality show.

“A mi edad porque quiero y porque puedo”, escribió en la descripción del video.

Te puede interesar: Galilea Montijo reveló el proceso para elegir al ganador de La Casa de los Famosos México

Contrario a lo que pensaba, cientos de usuarios alabaron su hazaña, y le aplaudieron por demostrar su valentía a las burlas, no sin antes admirar su tatuaje del Team Infierno.

“A mis 59 años hoy me tatué el tridente de #teaminfierno. Mañana termina el reality @La casa de los famosos Mx. Me hicieron pasar hora de diversión y una montaña rusa de emociones. Hoy estoy enojada con @Sergio Mayer B, pero no importa, los voy a extrañar puro pinche #teaminfierno raza”, escribió la mujer en su cuenta de TikTok.

“No cabe duda que el Tim infierno marco la casa de los famosos. Puro Team infierno razaaaaa !!”; “Esa señora es la onda”; “Ella cumplió el reto primero que ellos”; “Esta mejor su tatuaje”; “Esta chidote, puro team infierno”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en respuesta al tatuaje de la mujer.

Team Infierno cumple su promesa

Hasta el momento, los líderes del Team Infierno, Sergio y Poncho han cumplido con su promesa. (Tiktok)

El último reto, el cual cumplirían los integrantes del team infierno, consistió en tatuarse el tridente en alusión a su equipo.

Sin embargo, dentro de la competencia no fue posible llevarlo a cabo; sin embargo, pudieron hacerlo en el programa ¡Cuéntamelo Ya! En donde los integrantes cumplieron su promesa.