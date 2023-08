Motociclista dio un “aventón” a Marie Claire Harp para llegar a la final de ‘La Casa de los Famosos México’

Llegar como sea, eso se propuso la venezolana, quien llegó tarde al programa. (Instagram)

El domingo pasado en la gran Final de la Casa de los Famosos México se vivió de todo, pues todo el país estaba expectante quién sería el ganador de la primera edición.

Sin embargo, el reality show estuvo a punto de sufrir la ausencia de uno de sus exintegrantes, se trata de la venezolana Marie Claire Harp, quien estuvo retrasado al ser víctima del tráfico que había rumbo a Huixquilucan, Estado de México, donde se ubica La Casa de los Famosos México.

Y es que al ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos México, la venezolana tuvo que ser requerida para estar en la gran final y felicitar a la ganadora de este reality show, la cual resultó al final ser Wendy Guevara.

Atrapada en el tráfico

La modelo venezolana iba tarde a la Gala de la Final en La Casa de los Famosos. Credito:IG@marieclaireoficial

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo sudamericana publicó un video a bordo de una motocicleta, pues un extraño motociclista se ofreció en llevarla, ya que iba tarde al show.

Otra de las razones por la cual la venezolana iba retrasada fue debido a la fuerte presencia de fanáticos del programa, quienes se dieron cita en las inmediaciones del foro del reality show, ubicado en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, lo cual generó una fuerte carga vehicular, sin contar la lluvia.

En la grabación se ve a la guapa mujer abrazando al motociclista, mientras va manejando por la vialidad mojada. Posteriormente, éste le pregunta si está en el lugar en que está ingresando, a lo cual Marie Claire le dice que sí y le pide que se meta en la entrada.

“Razón por la cual llegue tarde al foro de la @lacasafamososmx. Gracias, señor desconocido de la moto, que me baje en plena autopista a pedirle el favor y amablemente me llevo sana y con los tacones completo. Sé que no cabía en su moto, pero ahora va a caber en mi corazón. ¡Gracias, señor de la moto! Lo amamos”, escribió Marie Claire.

¡Se lleva el premio al “bombón de la Casa”!

Fue nombrada como el Bombón de la casa.

Este lunes por la noche, se vivió el reencuentro entre los 16 participantes, en donde destacó la modelo venezolana al llevarse uno de los premios, la del “bombón de la casa”.

La conductora impactó a los asistentes con el sexy vestido que portaba, el cual no dejó sus curvas a la imaginación.

“Y que me dan el premio de bombón de la casa de los famosos México, me divertí muchísimoooo recibiéndolo. ¡Gracias! Por lo menos ganamos algo. ¿Qué tal mi vestido?”, destacó.