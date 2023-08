Descuentos de hasta 50% de descuento en vuelos: éstas son las promociones de esta aerolínea mexicana

TAR Aerolineas (@UlisesGtzR/Ywitter)

No debes perder la oportunidad de viajar a mitad de precio, ya que la empresa mexicana, TAR Aerolíneas ofrece diversos vuelos con descuentos de hasta 50%, esto es por tiempo limitado.

La aerolínea mexicana que es responsable de 18 rutas para viajar por el país, tiene este descuento por tiempo limitado, ya que solo tiene una vigencia del 14 al 16 de agosto de este año y es para volar a partir del 1 de septiembre al 12 de diciembre.

Aunque del 14 al 17 de septiembre y del 17 al 20 de noviembre de 2023, no se podrán volar con los diversos descuentos.

Cabe destacar que los vuelos que tienen diversos descuentos, ya van incluidos algunos impuestos y otros no, aplica para los vuelos sencillos y que están sujeto a disponibilidad de asientos.

Descuentos y pagos que tienen

Rutas TAR Aerolíneas (TAR Aerolíneas/Facebook)

“Tarifas Star (Clase S), el descuento del 30% aplica únicamente en tarifas base; Flexible (Clase N) y el descuento del 20% aplica únicamente en tarifas base; Básica (Clase T).

“Los descuentos del 50%, 30% y 20% no aplican para TUA, IVA, Fuel o cargos adicionales. Dichos descuentos no aplica en nuevas cotizaciones o cambios de fecha”, se lee en su página web.

Asimismo, en vuelo redondo si el pasajero no se presenta a su primer vuelo el segundo quedará cancelado si no notifica 24 horas después de haber perdido el primer vuelo. Si el pasajero no utiliza su boleto o no realiza ningún cambio de fecha, hasta 24 horas antes de la salida del vuelo, el boleto ya no será válido para otra fecha.

No se permite cancelaciones ni devoluciones con excepción de que el pasajero solicite la cancelación y devolución dentro de las 24 horas posteriores a la compra.

Cabe recordar que en TAR Aerolíneas ofrecen la opción de reservar haciendo tu pago en efectivo, con tarjetas bancarias, criptomonedas o plataformas de pago en línea. El pago en efectivo se puede realizar en uno de los más de 32 mil puntos de recepción.

Se puede realizar los pagos también con diversas tarjetas participantes y obteniendo 9 meses sin intereses, excepto Banamex.