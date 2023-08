Danna Paola estaría acusando privación artística y sabotaje con nuevo videoclip; estas son las referencias

Danna Paola estaría denunciado privación artística y sabotaje con nuevo videoclip; estas son las referencias (Foto: YouTube/ Danna Paola)

Tenemos que hablar es el más reciente sencillo de Danna Paola, después de grandes éxitos como XT4S1S y 1 Trago. Sin embargo, la letra que ya había dado de qué hablar se ha complementado con los presuntos mensajes que la cantante pop mexicana habría realizado dentro del video musical, que han sido recolectado y viralizados en redes sociales por sus fans.

Te puede interesar: Así hicieron las paces Raquel Bigorra y Bárbara Torres tras encontronazo en LCDLF

El videoclip estrenado el pasado 14 de agosto habla de forma directa del inicio de una de sus pasadas era musicales: K.O., que incluso fue nominado al Latin Grammy. Durante dicha faceta de su carrera musical, ella no solo cambió el estilo de géneros que realizaba con sus melodías, si no también su imagen, algo que explicó de forma reciente.

“Tuve otro equipo de management el año pasado en donde empezaron a decirme, ‘Vas a cantar esto, entonces tenemos que hacer esto’ y hasta mi corte de pelo, entonces por eso me hice rubia”, explicó en el podcast de Calle y Poché de forma reciente. Pero las referencias a ello han tomado un giro aún mayor con el sencillo Tenemos que hablar.

¿Danna Paola fue controlada y saboteada por su mismo equipo de trabajo?

La cantante pop ha dado de qué hablar por supuestas referencias al tema en su nuevo video musical

La cantante durante el inicio de su nuevo sencillo muestra imágenes promocionales de lo que fue la era MÍA, sencillo que no formó parte del álbum que “misteriosamente” fue filtrado en internet a un día de estrenarse. Situación que los fans asociaban al mismo ex equipo de trabajo, que como ella menciona, ha quedado fuera de su círculo cercano.

Te puede interesar: Supuesto doble de Luis Miguel reveló que suplantó al cantante en más de un concierto

En las tomas se puede insinuar que mientras en ese momento había exceso de colores y sonrisas, en el fondo no la estaba pasando tan bien. Algo que ella ha admitido estaba relacionado a un contrato de control creativo y artístico que firmó y donde les cedió esos derechos.

La cantante mexicana detalló que con ello "sintió que se traicionó a sí misma"

La revolución que ha tenido la cantante pop estaría reflejando que desde que pudo cambiar de equipo de trabajo retomó su control creativo y por ello su nueva era tiene tintes mucho más serios y adultos.

Te puede interesar: El K-pop muestra su fuerza en México: descubre lo más popular en iTunes

“Mi color de pelo hoy en día es como algo muy mío, muy yo, entonces, cuando me hice rubia fue algo de auto traición a mí misma, porque yo toda la vida me dije: ‘Jamás me voy a teñir el pelo de rubio’ y puede sonar muy tonto, pero son una de esas cosas en las que uno de repente ya estás envuelta en todo esto y yo ya era rubia con otro tipo de personalidad, yo ya estaba muy a favor de lo que los demás querían de mi y fue cuando dije: ‘¿Qué es esto?’”, explicó en el mismo podcast.