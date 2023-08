Alexis Vega adelantó un retiro prematuro de las canchas

Alexis Vega se sinceró sobre su carrera y las lesiones que arrastra (Foto: Twitter/@Chivas)

Las lesiones no han dejado tranquilo a Alexis Vega, en torneos recientes se enfrentó a una serie de complicaciones, como consecuencia se resintió de su rodilla, razón por la cual no compitió en la Copa Oro 2023 con la selección mexicana. Con Chivas también ha tenido una poca participación por su lenta incorporación al equipo.

Debido a que no es la primera vez que tiene un problema con la rodilla, el delantero del Rebaño Sagrado sí consideró un retiro prematuro y colgar los botines antes de tiempo, pues su problema en la rodilla se convirtió en algo crónico, razón por la cual llegó a pensar que sería más corta de lo esperado.

Vega se sinceró sobre los momentos de duda y preocupación que vivió cuando dejó la concentración del Tri en julio, por lo que confirmó que el retiro pasó por su mente. Fue en una entrevista para TUDN que Alexis Vega afirmó que está consciente de que su carrera será más corta de lo que a él le hubiera gustado.

Alexis Vega confesó que su carrera en el futbol profesional será más corta de lo esperado (REUTERS/Albert Gea)

Una vez que conversó con los médicos, la idea de abandonar las canchas lo invadió.

“Fue algo complicado porque mentalmente en el torneo pasado había vivido algo similar y no sabía que iba a pasar. A veces sí me pasó por la cabeza (el retiro), decir ‘uta, otra lesión’, es algo complicado pero soy fuerte”

Narró cómo se enteró de su diagnóstico final luego de que se sometió a los estudios que le practicó su club a su regreso a México tras bajarse de la concentración de Jaime Lozano. Sabía que este tipo de lesiones eran complicadas, así que aceptó el panorama al que se enfrentaba.

El futbolista trabajó con los médicos de Chivas para rehabilitarse y volver al club (Archivo)

“Me hacen la radiografía, los estudios y salí que tenía un poco desgastado el cartílago. No fue tanto del golpe sino que ya es algo crónico de mi rodilla”

De inmediato inició toda la rehabilitación para estar en óptimas condiciones e incorporarse lo más próximo con Chivas, por lo que tuvo algunos minutos en Leagues Cup, pero su problema en la rodilla le hizo darse cuenta de que no podrá tener una carrera extensa.

“Mi familia, mis hijos me han apoyado bastante bien, hubo pláticas de todo eso. Sabemos que estas cirugías pueden acortar la carrera de un jugador, y estoy tranquilo, contento de que me encuentro bien, me encuentro sano. Y trataré aprovechar al máximo el tiempo que me quede”, sentenció.

Alexis Vega abandonó la concentración de la selección mexicana en Copa Oro 2023 (REUTERS/Carl Recine)

En la misma conversación, Alexis Vega lamentó no haber estado en óptimas condiciones cuando el Tri compitió en la Copa Oro, aunque hizo su mayor esfuerzo por hacer lo posible y competir, aceptó que el dolor llegó a ser insoportable, ya que hasta para caminar le causó problemas, por lo que supo que no podría seguir adelante.

“Yo regresé a Chivas a seguir dándome terapia a trabajar, porque sabía que era un dolor que me costaba hasta caminar, después toca la oportunidad de ir a la selección, estar convocado, hice el máximo esfuerzo para poder estar en la mejor situación”, lamentó.