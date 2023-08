Agentes fronterizos interceptan más de 100 kilos de cocaína ocultos entre nopales

El decomiso del cargamento de cocaína se realizó en la garita "Mariposa" por agentes de la CBP (Foto: Twitter@CBPPortDirNOG)

A través de un operativo de seguridad, agentes fronterizos de Estados Unidos (EEUU) lograron interceptar un cargamento de cocaína que estaba oculto entre piezas de nopales. Esto para evitar que la droga fuera detectada por las autoridades.

Te puede interesar: Aseguraron a dos personas, armas, un vehículo y droga en Sonora

Las acciones fueron dadas a conocer por Michael W. Humphries, director de Puerto en Nogales, Arizona, el lunes 14 de agosto. Sin embargo, este decomiso se llevó a cabo el jueves pasado, como parte de las operaciones para evitar la entrada de sustancias ilícitas a territorio estadounidense.

De acuerdo con los informes, fueron agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), quienes detectaron múltiples paquetes de cocaína que estaban mezclados entre un cargamento comercial de nopales, el cual fue asegurado en la garita “Mariposa”.

Te puede interesar: Sedena aseguró aeronave con casi media tonelada de cocaína en Chiapas

Lo anterior se derivó cuando los oficiales realizaron una inspección de rutina en un tractocamión que estaba a punto de cruzar la frontera con EEUU a través del puerto de Nogales. Al momento de revisar la caja de la unidad, los uniformados encontraron envoltorios negros entre los nopales, los cuales son una fuente alimenticia rica en fibra.

No se dio a conocer la identidad del conductor que manipulaba la unidad en la que encontraron la droga (Foto: Twitter@CBPPortDirNOG)

En total se contabilizaron 116.12 kilos de cocaína distribuidos en múltiples paquetes de forma rectangular, según se observa en las imágenes compartidas por las autoridades. Ante este decomiso, el director del puerto, Michael Humphries, destacó la intervención de especialistas en agricultura.

Te puede interesar: Negaron derecho a fianza para “El Caimán”, líder del CJNG detenido en una cárcel de San Diego

En cuanto al conductor que operaba el tractocamión, la CBP no emitió mayores informes, por lo que hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad. Por ello, no hay reportes sobre su edad o nacionalidad. Respecto a la unidad asegurada, no se informó a qué empresa pertenecía ni cuál era el destino de los ejemplares de las cactáceas.

En tanto, la droga y la unidad de transporte quedaron a disposición de los agentes estadounidenses, con la finalidad de integrarlos como elementos de prueba en las investigaciones iniciadas.

El puerto fronterizo de Arizona es uno de los puntos clave para los cárteles mexicanos, ya que lo usan para traficar drogas sintéticas, principalmente metanfetamina y fentanilo, el mortal opioide sintético que ha causado un problema de salud pública en EEUU debido a las miles de muertes por sobredosis derivadas de su consumo.

El puerto de entrada de Nogales es un punto clave para el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas (Foto: Twitter@CBPPortDirNOG)

A mediados de mayo pasado, el mayor de Nogales, Arizona, Jorge Maldonado, dio a conocer que de octubre de 2022 hasta esa fecha agentes de la CBP habían incautado alrededor de 31 millones de pastillas de fentanilo que pretendían ser distribuidas en EEUU.

En aquella ocasión, Maldonado indicó que los aseguramientos se realizaron tras revisar camiones de carga, vehículos particulares y personas que cruzaban la frontera. Debido a los resultados obtenidos, aseguró que los decomisos representen el doble de lo registrado en otras aduanas, como la de California y Texas.

Sin embargo, así como hay traficantes mexicanos que transportan droga hacia EEUU bajo las órdenes de un grupo criminal, también hay operadores estadounidenses que se dedican a traficar armas hacia México a través del puerto de Nogales.

Las acciones más recientes se realizaron el pasado 8 de agosto, cuando las autoridades fronterizas incautaron 10 rifles de asalto AK-47, así como 20 cargadores de 30 balas que “estaban a punto de exportarse ilegalmente a México”. De acuerdo con lo informado por Michael Humphries, lo más probable es que las armas iban a quedar en manos de los cárteles mexicanos para seguir generando violencia en el país.