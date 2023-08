“Refleja humildad e incredulidad”: Maryfer Centeno analiza triunfo de Wendy Guevara en LCDLFM | VIDEO

Foto:captura TW@lacasadelosfamososmx

La Casa de los Famosos México ya tiene vencedora: Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de los 4 millones de pesos y Nicola Porcella obtuvo el segundo lugar. Tras 10 semanas de encierro y haberse convertido en un fenómeno de la televisión mexicana, la Gala Final ha sido motivo de conversación en redes sociales, algo por lo que Maryfer Centeno no ha dudado en analizar cada momento.

La experta en lenguaje corporal no dudó en usar su cuenta de Instagram para hablar sobre el momento en que Galilea Montijo compartió con los dos habitantes y el público el resultado final de las votaciones que tuvieron más de 40 millones de sufragios y de los cuales la integrante de Las Perdidas tuvo al menos 18.2 millones solo para ella.

El reality show de Televisa terminó el pasado domingo 13 de agosto y la influencer fue la ganadora Credito:IG@maryfer_centeno

“El rostro de Wendy Guevara al ganar La Casa de los Famosos México. No lo podía creer. Quiero que se detengan en el rostro de sorpresa. Esta mujer no podía creer que era ella la ganadora de La Casa de los Famosos”, inició.

¿Por qué Wendy Guevara vestía de rojo en la final y realmente no esperaba triunfo?

“Es una expresión de sorpresa, es una expresión que dura menos de 6 segundos. Nicola la abraza gustoso, emocionado, el abrazo libera oxitocina, lo cual hace que calmes, pero ve el rostro, ve el rostro de Wendy de incredulidad, de alivio al poder abrazar a Nicola”.

(Captura de pantalla/Vix)

Sobre el color que eligió para su atuendo final y las características que tiene la integrante de Las Perdidas, Maryfer Centeno explicó:

“Está extraordinariamente emocionada, incrédula, está vestida de rojo que es un color que te hace ver tres veces más atractiva, es el color que sin duda alguna levanta más pasión. También es una realidad la humildad de Wendy Guevara la que le cuesta trabajo reconocer que no solamente ganó la casa de los famosos sino el corazón de muchos mexicanos, incluyéndome. Como incluso como se sienta, la fuerza con la que agarra el sillón del nerviosismo. No lo puede creer, este rostro refleja sorpresa porque no lo podía creer”, finalizó.

Nicola quedó en segundo lugar (Captura de pantalla/Vix)

Wendy Guevara ha hecho historia en la televisión mexicana al convertirse en la primera mujer trans en ganar un reality show de esta naturaleza y en una de las televisoras más importantes del país: Televisa.

La modelo aseguró que utilizará parte de su dinero para donarlo a una asociación de personas con cáncer, ayudar a sus papás para ponerles un negocio y así no tengan que volver a trabajar.