Nicola Porcella encara a Sergio Mayer y Poncho De Nigris EN VIVO por supuesto abuso sexual en LCDLFM | VIDEO

Nicola Porcella y Sergio Mayer comparten anécdotas y risas en 'Despierta', aclarando el episodio de la broma en el reality

Nicola Porcella, el segundo finalista del popular reality ‘La Casa de los Famosos’, junto con sus compañeros del ‘Team Infierno’, se presentaron en una entrevista con el noticiero de Televisa, ‘Despierta’.

Durante la conversación con la conductora Danielle Dithurbide, se abordó el polémico tema de la broma que dejó al peruano semidesnudo y desató controversia.

La periodista cuestionó directamente a Nicola Porcella sobre el episodio que generó debate e indignación y que llevó a una reprimenda por parte de ‘La Jefa’.

Nicola Porcella y Sergio Mayer responden con humor a las preguntas sobre la broma en 'La Casa de los Famosos' (Captura de pantalla)

Dithurbide indagó si se había sentido ofendido por la broma subida de tono. En ese momento, Sergio Mayer intervino humorísticamente, solicitando a Porcella que especificara a cuál de las múltiples bromas se refería, ya que el ‘Team Infierno’ había compartido numerosas interacciones dentro de la casa.

“Yo también, entonces tendrían que haberme dicho cuando yo les abrió la puerta del baño a todo el mundo” comentó el exconcursante de Guerreros en defensa de sus compañeros.

Ante la pregunta de si se sintió ofendido, Nicola Porcella expresó que no se sintió herido y aclaró que disfrutó de la situación. “Olvídate que me pueda haber sentido ofendido, al contrario, me divertí, me paré, me reí, le dije a Sergio que me compre otra crema, al día siguiente le dije que me había levantado humectado”, dijo Porcella.

El exconcursante resaltó la estrecha relación que tenía con sus compañeros, describiéndolos como su familia, y aseguró que no considera que hubiera bullying en ningún momento. “La verdad son como mis hermanos, era mi familia, son como me divertía con ellos. La pasé muy bien, nunca hubo ese bullying, divertirnos”, afirmó.

Por otro lado, Sergio Mayer siguió el tono humorístico y mencionó que no sabía que la crema era líquida, bromeando sobre la consistencia de la misma y haciendo una referencia jocosa al trasero de Nicola Porcella.

La periodista Danielle Dithurbide interroga a Nicola Porcella sobre la broma que desató debate en 'La Casa de los Famosos' Crédito: Televisa

¿Qué ocurrió con Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México?

En la habitación del Team Infierno, Wendy y Sergio derribaron a Nicola y le despojaron de su ropa interior. Mientras Poncho de Nigris reía, Sergio Mayer sacó una crema y se la aplicó en los glúteos de Nicola. Lo que generó controversia en las redes sociales fue que, en más de una ocasión, se oyó a Porcella pidiéndoles que se detuvieran.

“¡Basta, basta! No quiero seguir con esto”, repetía.

Tras el incidente, Nicola se puso de pie y se cubrió con una camiseta. Poncho entonces exclamó: “¿Sergio, qué hiciste? ¿Qué contenía esa crema?”.

Nicola Porcella fue víctima de agresión en ‘La Casa de los Famosos’ por parte de Sergio Mayer. (Canal 5)

Aunque todo sucedió durante la madrugada, varios fueron los espectadores que aún continuaban pendientes de la transmisión 24/7, por lo que a primeras horas de la mañana, los fans del programa comenzaron a exigir que expulsaran de forma inmediata a todos los que participaron en los hechos.