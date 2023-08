Cómo reaccionó Canelo Álvarez a la derrota de Óscar Valdez contra Vaquero Navarrete

Canelo Álvarez se solidarizó con Óscar Valdez por su derrota (Fotos: Cuartoscuro)

El Canelo Team vivió una derrota más ya que uno de sus pupilos no alcanzó la victoria. Óscar Valdez cayó ante Emanuel Vaquero Navarrete en la contienda por el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el peso superpluma, que se realizó la noche del sábado 12 de agosto en Arizona, Estados Unidos.

Por decisión unánime, Navarrete retuvo su título, por lo que Valdez registró su segunda derrota como boxeador profesional. Debido a que se prepara con Eddy Reynoso, líder del Canelo Team y entrenador de Saúl Álvarez, el equipo se solidarizó con el originario de Nogales, Sonora.

Una vez que los jueces dieron el resultado oficial de la pelea, Canelo Álvarez siguió todos los detalles del combate, por lo que no tardó ni un instante en dirigirle unas palabras a su compañero de entrenamiento y miembro del Canelo Team. Fue por medio de redes sociales que el campeón unificado de las 168 libras le mandó un mensaje a Óscar Valdez.

Óscar Valdez perdió contra Vaquero Navarrete por decisión de los jueces (Instagram/ @oscarvaldez56)

A través de una historia temporal en Instagram, Canelo mandó un contundente mensaje a Valdez, ya que lo respaldó pese a que no pudo consagrarse como campeón en las 130 libras. Cabe apuntar que Saúl no acudió a ver la pelea porque se está preparando para su enfrentamiento contra Jermell Charlo, pero sí se tomó unos minutos para ver la pelea de su compañero de gimnasio.

Saúl le extendió su apoyo a Óscar Valdez, ya que escribió el siguiente mensaje:

“Contigo en las buenas y en las malas mi Óscar Valdez”

Canelo también mostró respeto por el trabajo del mexiquense, así que también le reconoció su victoria por continuar como campeón de la OMB. “Felicidades al Vaquero Navarrete”, escribió Canelo. La publicación del tapatío estuvo acompañada de una fotografía que le tomó a la televisión en donde sintonizó el combate.

EL mensaje que Canelo Álvarez le dio a Óscar Valdez luego de perder contra Vaquero Navarrete (Instagram/ @canelo)

Y es que, en el inicio de la pelea, Saúl subió una imagen en la que presumió que ya estaba sintonizando la señal para ver pelea a Óscar Valdez, por lo que Canelo siguió los 12 rounds y fue testigo de cómo el boxeo de Valdez fue superado por el del Vaquerito Navarrete.

Canelo siempre apoyando a Óscar Valdez

Desde que el exboxeador olímpico se unió al gimnasio que dirige Eddy Reynoso, Canelo forjó una buena relación con Valdez, por lo que le ha compartido algunos consejos para mejorar su técnica de combate, así como algunas combinaciones explosivas.

La primera ocasión en la que Óscar Valdez perdió fue contra Shakur Stevenson, ahí se desprendió del cinturón del CMB en el peso. En esa pelea Canelo sí estuvo presente en la pelea y vio cómo el sonorense perdió. Al término de la exhibición otorgó unas palabras a Fino Boxing en donde se solidarizó con su amigo.

La primera ocasión en la que Óscar Valdez perdió fue contra Shakur Stevenson, ahí Canelo lo aconsejó (Foto: Instagram/@oscarvaldez56)

“Nos sentimos tristes por Óscar, pero es boxeo, él es un gran peleador”

Por otra parte, Saúl Álvarez lamentó que su compañero no haya logrado el objetivo de aquel entonces, por lo que agregó que la derrota afectaba a todo el equipo, no solo a Óscar. “Nos sentimos tristes obviamente por su derrota, queríamos que ganara pero es boxeo; al final de cuentas es boxeo y Shakur demostró que fue mejor que él, simplemente”, sentenció.

Y dentro del consejo que Saúl Álvarez le dio Óscar Valdez fue el de continuar con su carrera boxística y que no permita que aquel bache “trunque” sus sueños, ya que el campeón de los supermedianos afirmó que ya estuvo en el mismo lugar en el que está Valdez, por ello lo animó a seguir adelante para salir de la derrota.

“Mucho ánimo, he estado en sus zapatos antes, ya he sentido ese sentimiento y mucho ánimo. Motivación, seguir adelante que eso no le trunque sus sueños, seguir adelante que es lo único que puede hacer”, finalizó.