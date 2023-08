¿Yahritza y Su Esencia siguen retando a los mexicanos? Maryfer Centeno analizó su regreso a redes (Fotos: Instagram/@yahritzaysuesencia/@maryfer_centeno)

De padres mexicanos, el trío de hermanos que conforma Yahritza y Su Esencia ha generado gran revuelo en redes sociales debido a una controversial declaración: asegurar que la comida de Estados Unidos es mejor que la de México.

Te puede interesar: Yahritza y Su Esencia anuncia colaboración con Banda MS y las redes explotan: “Ni con esto se salvan”

Tras una cancelación masiva en redes sociales, abucheos en conciertos a los que son invitados y un llamado a no asistir a las presentaciones que tendrán en algunas de las principales ciudades del país Azteca, Yahritza (voz y guitarra acústica), Armando (guitarra de doce cuerdas) y Jairo Martínez (bajo acústico) regresaron a redes sociales debido a que están estrenando una colaboración con Banda MS, una de las más importantes en la industria del regional mexicano.

Luego de que el video fuera publicado en Instagram, del cual se desconoce si fue grabado antes o después de la polémica que gira entorno a los hermanos estadounidenses, una de las expertas en leer el lenguaje corporal le ha dado respuesta a aquellos que se preguntan si sus actitudes mostrarían arrepentimiento o buscarán seguir con la controversia.

“Una actitud incluso retadora por parte de Yahritza”: Maryfer Centeno sobre los hermanos

El trío de hermanos estadounidenses, pero de padres mexicanos, ha sido duramente criticado por asegurar que la comida de Estados Unidos es mejor que la de México

A través de sus redes sociales, la famosa experta en lenguaje corporal habló sobre el “regreso” que el trío de hermanos tuvo en Instagram tras la polémica que no les ha permitido seguir desempeñando sus carreras cómo lo habían hecho en los últimos meses.

Te puede interesar: Yahritza y su esencia fueron abucheados nuevamente, ahora en concierto de Banda MS

“No se que tan prudente es haber lanzado este video donde hay tanta tristeza generalizadas por los comentarios vertidos por Yahritza y Su Esencia. Yo no sé cuando hicieron este video o cuándo fue grabado, pero es una actitud incluso retadora por parte de Yahritza. “Uno de los comentarios que más llama la atención tiene que ver con lo alegres que se ven a pesar de la situación desafortunada derivada de los comentarios que hicieron”, inició Maryfer Centeno sobre dicho clip.

La colaboración ha recibido malas críticas en México (Instagram: @bandamsoficial)

Sobre la joven vocalista, que algunos ya ha metido a sus lista de personalidades no gratas en México, la colaboradora del matutino Hoy agregó que es una mujer “muy segura de sí misma”, pero que ello no ha quitado que buscarán a un especialista en dicha situación de crisis que les permitiera tener un mejor manejo de lo que estaba ocurriendo en la opinión pública.

Te puede interesar: ¿Es Yalitza o Yahritza? Cancelan en redes a la actriz por confundirla con la agrupación de corridos tumbados

“Los mexicanos somos muy cariñosos, entregados como público y por eso no creo que fuera el momento de compartir el video”, finalizó.

“La comida bien seca”: las declaraciones de Yahritza y Su Esencia por las que son cancelados

La agrupación experimentó un unfollow masivo. | (Instagram: @yahritzaysuesencia).

Jairo, Yahritza y Mando nacieron en Yakima, Washington; pero su familia es mexicana, los tres hicieron comentarios que fueron reprobados por sus fans durante una rueda de prensa en la Ciudad de México, la vocalista mencionó que no le gustaba escuchar los ruidos de la calle y su hermano mayor señaló que prefería la comida de su ciudad de origen, ya que “pica más”.

Por otra parte, Jairo fue quien se lanzó directamente contra la comida mexicana: “Yo soy bien delicado y pues casi nomás como pollo, puras alas que no tengan chile, no me gusta nada de eso, la comida bien seca. También quiero decir que la soda aquí está como no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente a la de allá, que te quema la garganta” mencionó.