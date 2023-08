Paola Durante aseguró que quiere a Mario Bezares lejos de ella

Paola Durante confesó que se alejó de Mario Bezares (Foto: Instagram)

A más de 20 años del asesinato de Paco Stanley, Paola Durante ahora quiere estar lejos de Mario Bezares para superar su pasado en la cárcel.

Cuando Stanley fue acribillado a las afueras del restaurante El charco de las ranas, el 7 de junio de 1999, una de las primeras en ser consideradas presunta autora intelectual fue Paola, edecán de Paco.

Las autoridades la inculparon, asegurando que ella, junto a Mario Bezares, habían ideado el plan para matar a su jefe. Asimismo, la relacionaron sentimentalmente con un narcotraficante.

Brenda y Mario fueron amigos cercanos de Paola desde que salieron de prisión. Recientemente aún hablaban y se aconsejaban sobre los proyectos a los que eran invitados (Cuartoscuro)

Esto llevó a que ambos hasta hoy sean vinculados a la muerte del presentador de Páctelas y que constantemente sean cuestionados acerca de lo que vivieron desde que fueron aprehendidos y el tiempo que estuvieron encarcelados.

Los malos momentos que vivieron juntos los llevaron a ser amigos y estar unidos inclusive ahora, a más de dos décadas de la muerte de Paco; sin embargo, su cercanía ya no existe.

La ex edecán comentó que aún aprecia a Mario y a su esposa, Brenda, pero decidió alejarlos de ella porque no quiere que su vida continúe relacionándose con la muerte de Pacorro y tampoco quiere recordar esa época de su vida.

Paola Durante decidió alejarse de Mario tras el documental "El show: crónica de un asesinato"

“Yo adoro a Mario, lo quiero mucho, pero lo alejé de mi vida para ya no tener eso en mi vida, o sea, quiero que eso ya sea mi pasado. El ver a Mario, platicar con Mario, recordar otra vez todo... y yo lo adoro y quiero mucho a Brenda, pero sí prefiero ya que ellos tengan su espacio, yo tener mi espacio”, dijo en entrevista con De Primera Mano.

Paola agregó que ella siempre estará agradecida con Bezares por el apoyo que le brindó durante todo este tiempo, pero ya no quiere estar en contacto con él ni con su esposa.

“Yo estoy muy agradecida con él, porque hasta el último día me apoyó, me dio una abrazo, y Brenda lo mismo, ‘aquí estamos para ti, lo que necesites. Pero es que esa parte a mí me duele, yo los adoro pero sí quiero que mi vida ya sea otro entorno”

Paola actualmente se mantiene alejada de los medios porque siempre es cuestionada sobre Paco Stanley (Instagram/@paolapink1)

Asimismo, mencionó que ella nunca hablará mal de él y aquello que parezca que lo pone en duda, sólo serán malentendidos. Esto lo dijo ya que unos meses atrás comentó que duda de Mario tras sus declaraciones en el documental El show: cónica de un asesinato.

Paola Durante quiso limpiar su imagen

Para poder alejarse de su pasado, Paola pensó en entrar a La Casa de los Famosos y limpiar su imagen, pues hay quienes aún la ven como una de las implicadas en el caso.

Aunque al principio estaba indecisa, aceptó la invitación de la producción, pero no entró debido a que Paul Stanley ya había confirmado que él estaría.

Mario y Paola fueron inculpados por el asesinato de Paco Stanley debido a que ambos trabajan con él (Cuartoscuro)

“Me invitaron para la primera, ya estábamos cerrando todo, que me costaba, yo les decía ‘no, tengo miedo’, y yo creo que como entró Paul, pues ya no me hablaron”, dijo la modelo.

Por su parte, le hubiera gustado ser parte del programa inclusive con el hijo de Paco porque pudo haber sido su oportunidad de limar asperezas.

Actualmente, Durante se dedica a promocionar marcas, es pintora y también abrió su cuenta de OnlyFans, donde vende contenido erótico. Todavía da entrevistas a los medios porque, según ha dicho, está agradecida con la prensa, pero prefiere estar alejada de los medios.

Su última participación en televisión fue en el documental El show: crónica de un asesinato y también su imagen formará parte de una serie sobre la muerte de Paco Stanley producida por Prime Video, pero ella no dio autorización para esto.