¿PRD deja al Frente? Esto le propone Silvano Aureoles a Zambrano para las elecciones del 2024

Silvano Aureoles pidió Zambrano convocar a un Consejo Nacional del PRD.

Los partidos PAN, PRI y PRD unieron fuerzas este año, conformando la alianza Va por México rumbo a las elecciones del 2024; sin embargo, esta semana la coalición tuvo un giro inesperado, luego de que sus dos candidatos a coordinador de la Construcción del Frente Amplio por México, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, fueron eliminados del proceso de selección a pesar de que cumplieron con los requisitos para pasar a la segunda fase, que consistía en recaudar al menos 150 mil firmas.

A esto se suma que Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, este fin de semana hizo una petición al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, que de ser tomada en cuenta podría significar la ruptura de la alianza entre los tres partidos.

¿Qué dijo Silvano Aureoles tras ser eliminado del Frente Amplio por México?

En un evento, el exgobernador informó que le pidió a Jesús Zambrano realizar “inmediatamente” un Consejo Nacional presencial, con la finalidad de que el partido decida dejar la alianza Va por México y participar solo en las elecciones presidenciales del próximo año.

“El PRD debe de ir solo, para que se les quite. Le propuse al presidente Zambrano que se convoque de inmediato, en los próximos ocho días, a un Consejo Nacional presencial, para que sea el Consejo Nacional, el que tome la decisión correspondiente.

“O nos tratan bien y nos respetan o nos vamos solos”, afirmó frente a decenas de simpatizantes.

Aureoles solicitó peritaje informático de la plataforma de registro del Frente

Previo al evento, Silvano Aureoles publicó un video en redes sociales, en el que anunció que solicitó un peritaje informático de la plataforma de registro de simpatizantes, que habilitó el Frente Amplio por México, con la cual se recaudaron las más de 150 mil firmas.

“He solicitado un peritaje informático de la plataforma que está acopiando los datos en este proceso para elegir al coordinador de la Construcción del Frente Amplio por México, así como se dio no se acepta”, puntualizó.

Destacó que además del peritaje, está en “proceso de solicitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protección” a sus derechos políticos, pues argumentó que más de 500 mil personas le dieron su apoyo.

“Este pisoteo no lo voy a aceptar, pero además, no sólo son los míos son más de 500 mil mexicanos y mexicanas que nos dieron su simpatía y que de ahora de un plumazo lo quieren desaparecer, así no funciona la democracia, porque esto vulnera pisotea y pierde la certeza en el procedimiento que está en marcha”, concluyó.