“No fuimos requeridos”: impidieron la entrada a Niurka y su familia a la gala de La Casa de los Famosos México

Niurka y su familia no pudieron ingresar al foro de La Casa de los Famosos. (Captura de pantalla @MomentosDeLCDLF / Instagram @niurka)

La polémica Niurka Marcos al parecer fue vetada de las galas de La Casa de los Famosos México, presuntamente tras señalar en diversas ocasiones un posible fraude y favoritismos en el reality show, el acceso al foro para la Gala del Quinto Finalista le impidieron el acceso.

Te puede interesar: Niurka acusó a Juan Osorio de no apoyar a Emilio en LCDLF

Por lo que no pudo recibir a su hijo, Emilio Osorio, quien se convirtió en el quinto finalista de “la casa más famosa de México”. El joven actor abandonó el que fue su hogar por 69 días y se despidió de su entrañable equipo para ser trasladado al recinto donde sus excompañeros y su padre, Juan Osorio ya lo esperaban.

Mientras tanto, la vedette se encontraba afuera de La Casa de los Famosos México, ubicada en Coatepec, Estado de México. La cubana en compañía de Romina, Kiko y su nuera Kimi Ishawara se refugiaron en una gasolinería para después trasladarse exactamente afuera de Endemol para apoyar a Emilio.

Te puede interesar: Niurka acusó a conductora de “De Primera Mano” de difamar a Emilio Osorio

“Bueno mi gente aquí estamos, en la gasolinera. No nos dejaron entrar. Yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero que invitaran a su hermanito, a todos. Que él sintiera el amor de su familia, pero bueno”, reclamó Niurka Marcos a través de una historia de Instagram.

Por su parte, Kiko, el hermano de Emilio compartió otro video, “Estamos aquí afuera porque no fuimos requeridos, vamos a ver si podemos gritarle a Emilio”, dijo. En la grabación se puede ver el momento preciso en el que la familia es recibida por los fans del Team Infierno en la avenida.

Romina, Kik y Niurka esperaron a Emilio afuera de las instalaciones de la Casa más famosa de México. (@niurka.oficial)

La gente le dio un altavoz para que la actriz se pudiera comunicar con su hijo, “Emilio, aquí estoy, mi rey. Te amo, mi vida, ya son ganadores”, gritó Niurka.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos: ¿qué integrante del Team Infierno se convirtió en el quinto finalista?

De igual manera, en redes sociales circularon diversos videos donde se ve a la también bailarina y a sus hijos esperar el anuncio de Galilea Montijo, a través de una transmisión en sus celulares junto con un grupo de fans reunidos en la calle. Romina Marcos, también subió algunas historias a su perfil de Instagram dando más detalles sobre la situación que enfrentó la familia por querer ver a Emilio.

“Como la familia de Emilio no fue requerida para estar ahí, no en la gala de público aunque sea, no se nos invitó. Estamos aquí afuera comprando porque tenemos hambre. Nuestro halcón es el quinto finalista, no saben como quiero abrazarlo”

“Aquí estamos. !Team Infierno! Aunque no nos quieran adentro, perros. Aquí estamos”, gritó Kiko Marcos.

Emilio Osorio fue recibido por su madre y sus hermanos afuer del foro de La Casa de los Famosos. (Captura de pantalla Instagram @niurka.oficial)

Una vez terminó la gala y las respectivas entrevistas con Emilio Osorio, salió de las instalaciones y pudo reencontrarse finalmente con su madre y con sus hermanos. Después de los saludos y abrazos, Niurka y Romina le entregaron una cobija del Team Infierno, fue entonces que el cantante cayó en cuenta del fenómeno en que se transformó la familia que se unió dentro de La Casa de los Famosos México.

Cabe señalar que a su salida de la casa, el actor abordó inmediatamente un vehículo que lo trasladó al foro donde solamente lo esperaba su padre, el productor Juan Osorio, quien le dio la bienvenida al mundo exterior con una fuerte abrazo.