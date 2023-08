María Becerra en México: precios, fechas, sedes y todo lo que debes saber

La cantante argentina tendrá 6 conciertos en nuestro país. (Foto por: rsfotos)

La cantante argentina María Becerra se volvió una sensación en nuestro país después de cantar con Los Ángeles Azules el tema El Amor de mi Vida dentro de La Casa de los Famosos México lo que le valió los aplausos de todo el público mexicano y de los seguidores del reality show. Muchos se quedaron con más ganas de escuchar a la joven cantautora y para ellos hay una buena noticia porque ella tendrá conciertos en México y ya se revelaron los precios, las fechas así como las distintas sedes.

Te puede interesar: Poncho de Nigris rompe en llanto tras convertirse en finalista de LCDLFM; momento viral

Es una incógnita si la intérprete de Corazón Vacío invitará a alguna de sus citas programadas para poder cantar y bailar de nueva cuenta la canción que la catapultó a las primeras tendencias dentro de las redes sociales en nuestro país. La cantante perteneciente al género urbano anunció su gira en México la cual empezará el próximo jueves 5 de octubre en el Foro Gnp en Mérida, en Yucatán.

La lista completa de las fechas con sus recintos es la siguiente:

Te puede interesar: ¡Cayó en la tentación! ‘La Señora Católica’ se declara ‘Team Infierno’

Jueves 5 de octubre: Foro GNP, Mérida, Yucatán

Viernes 6 de octubre: Plaza de Toros, Cancún, en Quintana Roo

Te puede interesar: Marie Claire explota contra Ferka en ‘La casa de los famosos’: “Aprendan a jugar y aprendan a perder” | VIDEO

Sábado 7 de octubre: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Jueves 12 de octubre: Auditorio Nacional, Ciudad de México

Viernes 13 de octubre: Auditorio CitiBanamex, en Monterrey, Nuevo León

Por último el domingo 15 de octubre en el Auditorio Telmex, en Guadalajara, Jalisco, marcando así el fin de su México Tour 2023.

María Becerra interpretará sus más grandes éxitos en nuestro país. (crédito: rsfotos)

Mayormente los boletos se dividirán en dos empresas boleteras, que son e-ticket y Ticketmaster por lo que los precios estarán diferenciados entre las dos compañías de entretenimiento.

La primera de ellas tendrá tres de las siete presentaciones de María Becerra que son las de Mérida, Cancún y Guanajuato. El costo de los precios es el siguiente:

Foro GNP: Vivir es Increíble (justo enfrente del escenario, por 2 mil 775 pesos, Ruedo VIP 2 mil 80 pesos, Gradería nivel 1 en mil 390, Primer nivel (visión limitada) por 925 pesos, Gradería segundo nivel en 695 y Segundo nivel visión limitada por 460 pesos, todas las cifras en moneda nacional de México.

Plaza de Toros: Ruedo VIP en 2 mil 775, sección de Butacas en 2 mil 80 pesos, General con un costo de mil 390 y por último General (vista parcial) por 695 pesos mexicanos.

La cantante se ha convertido en una de las favoritas dentro del género urbano. (Archivo)

Para el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro, los precios son los siguientes: Diamante, en 2 mil 775 pesos, VIP por 2 mil 80 pesos, Oro en mil 505 pesos, Platea izquierda o derecha por 2 mil 80 pesos, Balcón izquierdo o derecho en 925 pesos y Balcón Central por 580 pesos, todo en cifras de moneda mexicana,

En el caso de Ticketmaster le pertenecen dos fechas, la de Monterrey y la de la Ciudad de México, los precios para el Auditorio CitiBanamex en Nuevo León dependen de la zona y van desde los 744 pesos mexicanos hasta los mil 896 pesos.

Para los conciertos de María Becerra el Auditorio Nacional en la Ciudad de México los costos son los siguientes:

Preferente A en 2 mil 736, Preferente B en 2 mil 736, Preferente C por 2 mil 496, Preferente D a 2 mil 256, Luneta A en 2 mil 064, Luneta B por mil 908, Luneta C en mil 776, Balcón A por mil 536, Balcón B en mil 308, Balcón C por mil 266, Piso 1A con un costo de mil 188, Piso 1B con un costo de mil 140, Piso 1C por mil 068, Piso 1D en 996, Piso 2A por 876, Piso 2B con un costo de 744, Piso 2C en 648 y por último Piso 2D en 576, todas las cifras en pesos mexicanos.

María Becerra y el Team Infierno. (@mbecerradatas)

Nicola terminó su relación con Wendy porque se enamoró de María Becerra

María Becerra brilló en el escenario de La Casa de los Famosos México durante su participación al lado de Los Ángeles Azules este jueves 10 de agosto. La cantante argentina cautivó a Nicola Porcella quien admitió en el reality show que se había enamorado de la llamada La Nena de Argentina.

Por esta razón decidió finalizar su relación con Wendy Guevara, especialmente porque dijo que no tenían futuro debido a que estaría pensando en otra mujer y esa mujer tiene nombre: María Becerra.