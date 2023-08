Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Infobae/Jovani Pérez)

Los libros son un fuerte contrincante para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de cautivar a quienes las consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Te puede interesar: Libros de Amazon México más populares para comprar hoy

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha sufrido una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Te puede interesar: Libros de Amazon México: estos son los títulos más populares

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o incluso acceder a las tabletas electrónicas y Kindle, que es el lector de libros exclusivo de Amazon.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una oleada de títulos y autores de diferentes géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon México podría ser una buena guía para saber cuál será el próximo texto a leer.

Te puede interesar: Libros de Amazon México: qué leer en el tiempo libre

Aquí los más vendidos del sábado 12 de agosto:

1. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

Número de páginas: 328

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillo para desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito. Aprende cómo Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos Superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad Diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar Regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco

2. El Principito

Autor: Antoine De Saint-Exupéry

Número de páginas: 68

El principito es una fábula infantil que disfrutan por igual los niños y adultos. Publicada por primera vez en 1943, la novela se ha traducido a más de 250 idiomas, incluida una versión en Braile. También es uno de los libros más vendidos en el mundo, después de la Biblia y El capital de Karl Marx. El autor se estrella con su avión en medio del desierto del Sahara y encuentra a un niño, que es un príncipe de otro planeta. Se trata de un relato poético que es filosófico e incluye crítica social. Hace diversas observaciones sobre la naturaleza humana y su lectura es placentera y al mismo tiempo invita a la reflexión. Y naturalmente, está pensado para lectores de todas las edades. Formato ligero con pasta dura. AMS Libros, editorial y distribuidor: ofrece un amplio catálogo de títulos en categorías como infantil, cocina, arquitectura, arte y libros de gran formato. Contamos con mas de 20 años de experiencia y gran cobertura en retail y eCommerce. Conoce nuestros sellos editoriales Silver Dolphin y Numen.

3. Beyond the Story. Crónica de 10 años de BTS

Autor: Myeongseok Bts, / Kang

Número de páginas: 608

EL PRIMER LIBRO OFICIAL Publicado para celebrar el 10.º aniversario de BTS, contiene historias que van mucho más allá de lo que ya sabes sobre el grupo e incluye fotos inéditas, códigos QR con los vídeos y toda la información de los álbumes. Tras darse a conocer al mundo el 13 de junio de 2013, BTS celebra el 10.º aniversario de su debut en junio de 2023. Sus integrantes se han situado en lo más alto como artistas icónicos globales y, aprovechando este importante hito, repasan su trayectoria en su primer libro oficial. De este modo, BTS afianza su potencial para construir un futuro aún más brillante y da un paso más en un camino que nadie ha transitado antes. BTS comparte las historias más personales detrás de los focos de su trayectoria hasta la fecha a través de entrevistas y de más de tres años de cobertura en profundidad por parte de Myeongseok Kang, quien ha escrito sobre K-pop y cultura pop coreana en diversos medios. Presentado de forma cronológica en siete capítulos desde antes del debut de BTS hasta el presente, en el libro sus vívidas voces y opiniones se entrelazan para contar una historia sincera, ágil e intensa. En entrevistas individuales hechas sin cámara ni maquillaje, arrojan luz sobre su trayectoria musical desde múltiples ángulos y abordan su trascendencia. Además, abren el libro retratos a todo color que muestran a BTS como personas y artistas y a lo largo de sus páginas se intercalan fotos conceptuales, listas de canciones de todos sus álbumes anteriores y más de 330 códigos QR. Como artistas de la era digital, BTS se ha comunicado con el mundo por internet y este libro permite a los lectores acceder inmediatamente a trailers, vídeos musicales y muchos más recursos online para conocer a fondo todos los momentos clave de la historia de BTS. Completado con una cronología de todos sus grandes hitos, BEYOND THE STORY es un archivo extraordinario: todo el universo de BTS en un solo volumen.

4. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados

Autor: Mark Wolynn

Número de páginas: 288

DEPRESIÓN. ANSIEDAD. DOLORES CRÓNICOS. FOBIAS. PENSAMIENTOS OBSESIVOS.La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados.Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares (FCI) y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta en "Este dolor no es mío" un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas.

5. Battle Angel Alita Edición Deluxe La Serie Completa Box Set

Autor: Yukito Kishiro

Número de páginas: 2392

Incluye una impresión con el nuevo arte de Yukito Kishiro, más dos impresiones adicionales, con un hermoso recubrimiento metálico! El clásico cyberpunk completo, ahora una gran película de Hollywood! Esta caja incluye los cinco volúmenes de Battle Angel Alita más un nuevo libro de historias cortas - más de 2,000 páginas de manga - en una caja de coleccionista con extras especiales. En un vertedero en el asentamiento sin ley de Scrapyard, muy por debajo de la misteriosa ciudad espacial de Zalem, el deshonrado ciberdoctor Daisuke Ido hace un extraño hallazgo: la cabeza desprendida de una mujer cyborg que ha perdido todos sus recuerdos. La llama Alita y la equipa con un nuevo y poderoso cuerpo, el Berserker. Mientras Alita no recuerda ningún detalle de su vida anterior, un momento de desesperación despierta en sus nervios la legendaria escuela de artes marciales conocida como Panzer Kunst. En un lugar donde no hay justicia sino lo que la gente hace por sí misma, Alita decide convertirse en una cazadora-asesina, persiguiendo a aquellos que se aprovechan de los débiles.

6. SPIDER-MAN VS. VENOM OMNIBUS NEW PRINTING

Autor: Tom Defalco

Número de páginas: 1160

Spider-Man meets his deadliest foe as a rivalry for the ages is born! When Spidey's symbiotic alien black costume takes a new host - Eddie Brock, who hates Spider-Man - together, they become the lethal Venom! They'll stop at nothing to take their revenge on Peter Parker - and when Venom sires an even more psychopathic offspring, the result is Maximum Carnage! Plus: The sinister symbiote sinks his teeth into Wolverine, Ghost Rider, Quasar, Darkhawk and the Avengers in this complete compendium of Venom's earliest appearances! Collecting AMAZING SPIDER-MAN (1963) 258, 300, 315-317, 332-333, 346-347, 361-363, 374 and 378-380; WEB OF SPIDER-MAN (1985) 1, 95-96 and 101-103; AVENGERS: DEATHTRAP - THE VAULT; DARKHAWK 13-14; SPIDER-MAN: THE TRIAL OF VENOM; GHOST RIDERBLAZE: SPIRITS OF VENGEANCE 5-6; SPIDER-MAN (1990) 35-37 and SPECTACULAR SPIDER-MAN (1976) 201-203 - plus material from AMAZING SPIDER-MAN (1963) 373, 375, 388 and ANNUAL 25-26; WEB OF SPIDER-MAN ANNUAL 7-8; SPECTACULAR SPIDER-MAN ANNUAL 12; MARVEL COMICS PRESENTS (1988) 117-122 and SPIDER-MAN UNLIMITED (1993) 1-2 and VENOM SUBPLOT PAGES.

7. Diccionario Escolar Plus Primaria

Autor: Luis Ignacio De La Peña

Número de páginas: 660

Diccionario con 26 000 entradas, 55 000 acepciones. Incluye númerosos ejemplos y modelos de conjugación.

8. ABC DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, Guía ilustrada sobre cómo presentar los primeros alimentos a tú bebé con los métodos de papilla, BLISS y BLW.

Autor: Gabriela Avila Khoury

Número de páginas: 344

El ABC de la alimentación complementaria es una guía ilustrada sobre cómo presentar los primeros alimentos a tú bebé con los métodos de papilla, BLISS y BLW. Las herramientas que necesitas conocer para iniciar la alimentación complementaria de una forma tranquila y segura. Resuelve dudas como: ¿Cuándo iniciar la alimentación complementaria? ¿Cuáles son los distintos métodos de alimentación complementaria? ¿Qué alimentos son alergénicos o pueden ser riesgo de asfixia? ¿Qué alimentos evitar antes del año de edad? ¿Es necesario ofrecer los 5 grupos de alimentos en cada tiempo de comida? Entre muchas otras dudas. Es es libro más completo sobre la alimentación complementaria.

9. Hay Un T-Rex en la Ciudad

Autor: Mega Ediciones

Número de páginas: -

Acompaña al T-Rex cuando juega en el parque, practica deportes y va a una pijamada. En el camino, descubre lo grande, fuerte y rápido que era en realidad.

10. A Game of Thrones Set de cuero (Boxset): incluye A Game of Thrones, a Clash of Kings, a Storm of Swords, a Feast for Crows y Dance with Dragons: A.. A Feast for Crows, and A Dance with Dragons

Autor: George R. R. Martin

Número de páginas: 5280

Perfecto para los fans de la serie de fantasía épica que inspiró Game of Thrones de HBO, un magnífico set en caja con ediciones de las primeras cinco novelas de tamaño conveniente y encuadernadas en tela de cuero! Una experiencia de entretenimiento inmersiva como ninguna otra, A Song of Ice and Fire le ha ganado a George R. R. Martin--apodado "el Tolkien Americano" por Time la revista-- aclamación internacional y millones de lectores leales. Ahora la monumental saga recibe el tratamiento real que merece, con cada libro envuelto en fundas de tela de cuero y empaquetado en una elegante vitrina. Esta caja única incluye: Un juego de tronos un choque de reyes una tormenta de espadas un festín para los cuervos danza con dragones "Una de las mejores series de la historia de la fantasía. "--Los Angeles Times El invierno se acerca. Tal es el severo lema de la Casa Stark, el más septentrional de los feudos que le deben lealtad al Rey Robert Baratheon en el lejano Desembarco del Rey. Allí Eddard Stark de Invernalia gobierna en nombre de Robert. Allí su familia vive en paz y confort: su orgullosa esposa, Catelyn; sus hijos Robb, Brandon y Rickon; sus hijas Sansa y Arya; y su hijo bastardo, Jon Snow. Lejos al norte, detrás del imponente Muro, yacen salvajes Salvajes y cosas peores, cosas antinaturales relegadas al mito durante el verano que dura siglos, pero que resultan demasiado reales y mortales al final de la temporada. Sin embargo, una amenaza más inmediata acecha al sur, donde Jon Arryn, la Mano del Rey, ha muerto en circunstancias misteriosas. Ahora Robert cabalga hacia el norte a Invernalia, llevando a su reina, la encantadora pero fría Cersei, su hijo, el cruel y vanaglorioso príncipe Joffrey y los hermanos de la reina Jaime y Tyrion de la poderosa y rica Casa Lannister.. el primero un espadachín sin igual, el segundo un enano cuya estatura atrofiada esconde una mente brillante. Todos se dirigen a Invernalia y a un fatídico encuentro que cambiará el curso de los reinos. Mientras tanto, al otro lado del Mar Angosto, el príncipe Viserys, heredero de la caída Casa Targaryen, que una vez gobernó todo Poniente, planea reclamar el trono con un ejército de bárbaros Dothraki, cuya lealtad comprará con la única moneda que le queda: su bella pero inocente hermana, Daenerys. "Larga vida a George Martin.. un derviche literario, cautivado por los personajes complicados y el lenguaje vívido y lleno de la visión salvaje de los mejores narradores."--The New York Times

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Los lectores en México

Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería edición 2021. (CUARTOSCURO.COM/Galo Cañas)

En el 2022, el porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Qué puedo leer

Rankings de streaming

Noticias de México