En caso de ser la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez buscaría al PRD y MC para una reconciliación

Xóchitl Gálvez busca ser la candidata del Frente Amplio por México. ( Henry Romero / Reuters)

Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por parte del Frente Amplio por México, alianza conformada por los partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), dijo el pasado viernes que, en caso de que ella resulte ser la candidata de la oposición, va a buscar una reconciliación con el PRD, pero también buscará que a su proyecto, de cara al 2024, se sume el partido Movimiento Ciudadano (MC).

En conferencia de prensa, desde Tampico, Tamaulipas, la aspirante presidencial invitó a Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles a mantenerse dentro del frente opositor, y dijo que se sentaría con ellos, pues el PRD, para ella, representaba justicia social. “Me voy a sentar con todos, con MC también, buscaré al PRD también, me voy a sentar con todos... para mí, el PRD representa la justicia social”, señaló.

También reconoció que es necesario “sanar heridas, porque lo necesitamos todos”.

También reconoció que uno de los escenarios que no descarta es no ganar el proceso interno, ya que “no tengo estructuras, yo no tengo más que el apoyo real, ciudadano, y algo de panismo, algunos priistas que se han empezado a sumar, muchos perredistas, por cierto, de algunas corrientes del PRD de manera abierta me han manifestado su apoyo”, señaló.

Gálvez llamó a Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles a mantenerse dentro del frente opositor. (AP Foto/Fernando Llano)

Sobre qué le diría a Miguel Ángel Mancera, quien quedó fuera de la segunda etapa del proceso por no juntar las 150 mil firmas que se pedían, señaló que “ojalá pueda resolver sus dudas, porque él es un hombre valioso en este Frente, lo mismo le digo a Silvano (Aureoles), para mí el PRD representa la justicia social”, dijo Gálvez Ruiz.

Explicó que “hay qué buscarlos, primero necesito ser (la candidata), en caso de que sea, me voy a acercar a todos, buscaré a MC, buscaré al PRD, buscaré a todos los que quieran sumarse”.

Sobre el diferendo con Beatriz Paredes, quien también busca la candidatura presidencial por la oposición, en el primer foro, por el tema de los candidatos o aspirantes carismáticos, dijo que le gustaba que existieran contrastes en el debate, pero aprovechó ese comentario para decir que “coincido con Beatriz, que no solo se requiere carisma, en mi caso hay inteligencia y valentía, que son atributos que se requieren en la política”.

Sobre lo dicho por la senadora del PRI, Beatriz Paredes, de que ella no está obsesionada con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que “en mi caso, el presidente está obsesionado conmigo, me ha nombrado más de 60 veces en la mañanera.

La senadora panista dijo que AMLO estaba obsesionada con ella. | Captura de pantalla

También se pronunció sobre que AMLO pediría una cooperación al pueblo, para pagar una multa que le impondría un juez por hablar de Xóchitl Gálvez. Sobre esto, la senadora de Acción Nacional señaló que no tiene que andar pidiendo ni haciendo “coperachas” pues ella le ayudará a pagarla para que no se siga victimizando.