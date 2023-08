EDC México 2024: así puedes ganar GRATIS boletos para el décimo aniversario

Fotos: IG @edc_mexico

La décima edición del festival de música electrónica Electronic Daisy Carnival (EDC) México, que se celebra cada año a finales de febrero, está cada vez más cerca. El pasado 10 de agosto, Ocesa dio a conocer la fecha en la que saldrán a la venta los boletos, pero aquí te contamos cómo conseguir tus entradas sin gastar un solo peso.

EDC México se ha convertido en uno de los festivales más importantes de la capital e incluso del país. Su primera edición se realizó en marzo de 2014 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y año tras año ha ido creciendo, alcanzando un récord de asistencia de hasta 305 mil personas.

Sin embargo, se espera que el próximo 2024 logre una cifra mayor de asistentes, ya que se celebrarán 10 años de su llegada a la Ciudad de México; prometiendo un show de mayor calidad con DJs y productores de talla internacional que no han visitado el país.

Es por eso que los organizadores del evento han dado a conocer una noticia que te puede interesar.

EDC México regalará 10 abonos generales

Durante la tarde del 11 de agosto, la cuenta oficial de EDC México dio a conocer que llevarán a cabo una dinámica para regalar 10 pases dobles (abonos generales) a los seguidores.

“¡Este año es tan especial para nosotros que queremos celebrarlo a lo GRANDE junto a nuestros headliners! ¡10 años de EDC México, 10 ganadores que asistirán a nuestro décimo aniversario”, compartieron a través de redes sociales.

La única regla es que hayas asistido a más de una edición de EDC. A continuación te explicamos la razón y lo que tienes que hacer si está interesada o interesado en participar:

Tienes que buscar todos los recuerdos que tengas de las ediciones a las que hayas ido: fotos, videos, boletos, cualquier cosa que sirva de evidencia que has asistido al festival y con ello hacer un video ―de máximo 90 segundos― y muestres el paso del tiempo. 15 de agosto de 2023. Posteriormente tendrás que subir tu video a este link ―mismo que puedes encontrar en las historias destacadas de EDC México― y listo, comienzas a participar en la dinámica. Para este paso solo tienes hasta las 23:59 horas del martes El 17 de agosto de 2023, a las 11:00 horas, EDC México publicará todos los videos en la misma liga donde se hará el registro. Tendrás hasta las 23:59 del 21 de agosto para invitar a tus amigas y amigos, familiares y conocidos a que voten por el tuyo. A las 19:00 horas del día siguiente, se publicarán los 10 videos con más “Me gusta”, dando a conocer a los ganadores del pase doble.

Cabe destacar que la décima edición se celebrará el 23, 24 y 25 de febrero de 2024. En este artículo te compartimos toda la información que necesitas saber sobre la fecha en la que saldrán a venta los boletos, precios estimados y otros datos.

El paso de tiempo de EDC México

En marzo de 2014, la empresa estadounidense Insomniac, a cargo de Pasquale Rotella, apuntó a la Ciudad de México como su próximo destino para llevar a cabo la primera edición de su festival de música electrónica; sin saber que años después sería considerado uno de los eventos más masivos del país.

El primer año contó con la participación de DJs como Avicii (fallecido en 2019), Steve Angello, Dj Snake, Showtek, Axwell, Boys Noize, Kaskade, Krewella, entre otros más.

El gran saltó de Insomniac fue cuando, en 2020, decidieron extender la celebración del festival, pasando de dos días a tres. En aquella ocasión se celebró el 28 y 29 de febrero y el 1 de marzo, con exponentes como Borgore, Carl Cox, Deorro, Kölsch, Oliver Heldens, Zedd, Vini Vici, Diplo, Duke Dumont, Flor Capistran, Medusa, Mandragora, Armin Van Buuren, David Guetta, Dombresky, Madeon, Troyboi y muchos más.

Cabe destacar que el único año que no se llevó a cabo el festival fue en 2021, a causa de la pandemia por Covid-19.

El año pasado el line up del evento destacó por la participación de Alison Wonderland, 999999999, Uzielito Mix, Martin Garrix, Subtronics, Sidepiece, Dom Dolla, Bizarrap, Charlotte de Witte, Diplo, Adam Beyer, Cosmic Gate, Tiesto, Mandragora, Disco Lines, Slander, Gorgon City, Aboye and Beyond, Dj Anime, Coone, Tale of Us.