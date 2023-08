David Faitelson propuso a Rafa Márquez como auxiliar técnico de la Selección rumbo al 2026

Foto: Getty Images

Luego de darse a conocer una lista de varios nombres al interior de la Selección Nacional para ser parte del nuevo consejo de expertos integrados por Javier Aguirre, Rafael Márquez, Carles Puyol, Ricardo Lavolpe, Fernado Hierro y Jorge Campos, David Faitelson, periodista de ESPN México, compartió en sus redes sociales que, para él, el Kaiser debería de sentarse como Jimmy Lozano en los banquillos para curtirse del Tri.

A través de su cuenta de Twitter, el conocido periodista mexicano reitero que el zaguero del FC Barcelona es una de las opciones para sentarse en el futuro del Tricolor, por lo que su lugar estaría mejor a lado del Jimmy quien será el encargado de llevar a México hasta el Mundial del 2026.

“Yo habría puesto a Rafael Márquez como el auxiliar principal de Jaime Lozano. Su liderazgo, experiencia y conocimiento ayudarían muchísimo. Conociendo a @RafaMarquezMX , él jamás atentaría contra “Jimmy” por su puesto. Y él, además, debe ser “el siguiente” personaje que el futbol mexicano prepare como su entrenador…”, apuntó.

Para David, el "Jimmy" aún no contaba con las cartas necesarias para asumir el puesto Foto: Jovani Pérez

Fue durante las primeras semanas de agosto cuando el actual dirigente de la Federación Mexicana de la Federación (FMF), Ivar Sisniega, formó un Comité de Expertos, que ayudarán con su expertise a tomar las decisiones relacionadas con la Selección.

En un mensaje que envió, Sisniega informó que se tratan de Ricardo Antonio La Volpe y Javier Aguirre, ex técnicos nacionales en las Copas del Mundo 2006 y 2010, respectivamente; Rafa Márquez y Carles Puyol, exjugadores del FC Barcelona; así como el director deportivo de las Chivas del Guadalajara, el español Fernando Hierro, quien vistió la camiseta del Real Madrid CF.

Además, en inteligencia deportiva estará Bernardo Cueva, quien trabaja en la máxima categoría de la Liga Premier de Inglaterra con el Brentford.

El trabajo del Comité será vigilar y opinar sobre las decisiones que tome Jaime Lozano al frente del Tri, además que estarán encargados de hacer un análisis a profundidad una vez que termine la participación de la Selección Mexicana en la Copa América 2024, que se disputará en los Estados Unidos.

Cabe recordar que Faitelson celebró la creación de dicho Comité, sin embargo, criticó que en él no estuviera Hugo Sánchez, quien ha sido el mejor futbolista del país, además de que dirigió al conjunto azteca en 2007 y 2008.

“Creo que en el consejo de asesores de la selección mexicana que proponen Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez e Ivar Sisniega falta Hugo Sánchez. El mejor futbolista mexicano de la historia y ex entrenador de la selección nacional puede y debe colaborar. Entiendo que tiene una personalidad compleja, pero eso no es pretexto para no aprovechar su conocimiento y experiencia”, escribió

La FMF hizo oficial la ratificación de Jaime Lozano con la selección mexicana (REUTERS/Susana Vera)

En ese mismo momento, Ivar Sisniega ratificó al Jimmy Lozano como el timonel del Tricolor hasta el 2026: “(Lozano) Es técnico mexicano, estudiado en México, construido en México. Tiene dos logros, la medalla de bronce y la otra es la Copa de Oro. Reúne ciertas características, su forma de ser, su frescura, trabajo con los jóvenes”, expresó.

“Siempre hablamos del cambio de jugadores y él lo conoce perfectamente. Hay una base sólida que conoce él, conoce el rendimiento, es inigualable. Cuando hablamos de ese cambio generacional, van a llegar de su mano jugadores que él conoce perfectamente”, agregó.