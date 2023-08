Daniel Bisogno tiene un doble como Luis Miguel y lo conoció por Pati Chapoy

Pati Chapoy aseguró haber encontrado al doble de Daniel Bisogno posando al lado de Luis Miguel.

Uno de los temas más polémicos que surgieron tras el inicio del Tour 2023 de Luis Miguel fueron las imágenes y videos que desencadenaron rumores de que presuntamente era un doble del Sol de México el que subió al escenario en su primer concierto en Argentina desatando críticas y teorías de conspiración, ahora la misma Pati Chapoy tocó el tema, pero de una forma más divertida después de asegurar que encontró el doble de Daniel Bisogno y posando en una foto junto a Luismi.

Las reacciones a los rumores sobre el suplantador de la identidad del intérprete de La Incondicional desataron gran cantidad de memes, molestias y defensores de que sí se trataba del auténtico artista, pero que “los años no perdonaban”, además señalaron que estaban acostumbrados a verlo pasado de peso, pero ahora disminuyó, dicen, más de 20 kilos, asimismo se injertó pelo. Cabe destacar que fue visto en una clínica especializada para este tipo de procedimiento estético.

Ahora Pati Chapoy presentó en Ventaneando una fotografía de Micky posando al lado de un hombre que, aseguraron, es idéntico a Daniel Bisogno. Como consecuencia surgieron bromas relacionadas con el hecho de que al parecer en Argentina se pueden encontrar los dobles de los famosos como lo es el caso de Andrés Rey que aseguró haber suplantado a Luis Miguel en más de un concierto.

Pati Chapoy presentó al doble de su amigo y compañero Crédito: TV Azteca

“Oye, a ver, cuéntame ¿Qué andabas haciendo en Argentina?”, dijo Pati Chapoy ante la sorpresa de su compañero en Ventaneando, para continuar diciendo que deberían de ir a Argentina porque al parecer allá nacen los dobles de los famosos, así pueden contratarlos para que trabajen los días que ellos no quieren.

Pedro Sola sólo pudo responder con un grito de sorpresa tras quedarse admirado por el parecido que tenía el hombre de nombre desconocido con el apodado El Muñeco. En cambio, Daniel Bisogno se lo tomó con humor y siguiendo la broma dijo que esa foto era para que vieran que Luis Miguel sí era su amigo y se “codeaba con él” después de que lo conociera al momento de filmar una película. Así lo dijo:

“Para que vean que yo sí me ando codeando con Luis Miguel, no como otros... hacer dobles allá es su especialidad... pero miren que ahora que adelgacé sí me sorprendí por el parecido que tenemos... volteé y dije ‘ah caray’ pero sí tengo una foto así de cuándo éramos chicos, cuando hice la película con él”.

Esta es al foto del presunto doble de Daniel Bisogno. (Foto TV Azteca)

Después de sus declaraciones, Pati Chapoy pidió que llevara la foto al programa, específicamente a la emisión del lunes 14 de agosto, que tiene con Luis Miguel cuando eran más jóvenes o en caso de que fuera de otra forma no le iban a creer.

¿Luis Miguel tiene un doble o no? un argentino aseguró suplantar al cantante en más de una ocasión

En medio de la controversia que desataron las primeras presentaciones del Sol de México en Argentina relacionado con el hecho de que supuestamente usaba dobles en sus conciertos. Usuarios de redes sociales recordaron una entrevista que le hizo un medio de comunicación argentino a un presunto doble de Luis Miguel.

Él aseguró que en más de una de sus presentaciones había suplantado al famoso intérprete de Ahora Te Puedes Marchar, pero recordó una ocasión en especial y esta fue cuando Micky se molestó porque se presentaron problemas con el audio en el recinto y por eso decidió retirarse.

Como consecuencia anunciaron a Andrés Rey, nombre del supuesto imitador, que tendría que subir al escenario y finalizar el concierto ante más de 14 mil personas en un estadio en Uruguay.