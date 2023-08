Cuáles son las razones por la que los niños ven alterado su ciclo de sueño en verano y qué consecuencias tiene

Los principales responsables en la alteración del sueño son dormir tarde y a deshoras, jugar videojuegos y recibir el brillo de aparatos electrónicos. (Especial).

Con la llegada de las vacaciones de verano, el ciclo de sueño en los niños del hogar puede verse alterado al dormir a deshoras, alterando de esta manera su ciclo ya acostumbrado. Debido a ello, los padres de familia deben crear en el hogar las condiciones apropiadas para que sus hijos puedan retomar su horario de clases con normalidad.

Te puede interesar: Un documental que le pone voz al silencio del cáncer

José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, coordinador general del Centro de Servicios Psicológicos para la comunidad (Cesepco), recomienda a los padres de familia, ahora que está por concluir el periodo vacacional, ir preparando a sus hijos para retomar sus ciclos de sueño, de lo contrario, las consecuencias al retomar las clases, ya sea en el turno matutino o vespertino, pueden derivar en una alteración en sus ciclos de sueño.

Según el coordinador, es necesario que los pequeños del hogar tengan al menos 10 horas de sueño continuo, de lo contrario es posible que les contara despertarse, al tiempo que presentaran un esquema cronico de fatiga, que dará por resultado una baja en su desempeño escolar.

Te puede interesar: Quién era el “R-18″, el líder del Cártel de Sinaloa en Colima que fue abatido en Mazatlán

Entre los motivos que se encuentran como los principales responsables de dichas modificaciones, son la poca vigilancia de los padres a la hora de dormir; dormir tarde y a deshoras, jugar videojuegos y recibir el brillo de aparatos electrónicos, durante periodos largos, antes de dormir.

Omitir el correcto cuidado a la hora de dormir, se traduce en pérdida de años de vida. (Getty Images)

Cuidar la hora al despertar

José de Jesús Gutiérrez también apunta a que la hora de despertar de los niños es un factor a considerar al momento de retomar las actividades escolares, debido a que se debe cuidar el tiempo que los menores permanecen despiertos, pues si una jornada escolar se encuentra activo alrededor de 10 horas, el menor debe empezar a dormir a las 10 de la noche a más tardar, lo cual en la mayoría de los casos, no ocurre.

Te puede interesar: Sismo de magnitud 4.2 con epicentro en Guerrero

El especialista refiere que una de las principales causas de no tener buenos hábitos al momento de dormir, es la falta de cultura sobre el descanso, pues la horas de sueño varían de acuerdo a las edades de la persona, ya que se encuentran relacionadas a su propio crecimiento físico y las actividades que en plena vida activa realiza.

¿Cuántas horas debo dormir?

El coordinador general del Centro de Servicios Psicológicos para la comunidad, apunta que las horas de sueño varían dependiendo la edad. Respetarlas ayudan a que se mantenga un buen ciclo de sueño, fortaleciendo en el proceso el descanso del individuo.

Las horas de sueño de acuerdo a la persona son:

Bebés: 17 horas

Niños: 10 / 12 horas

Adolescencia temprana a tardía: 8 / 10 horas

Jóvenes y Adultos: 8 horas

Mantener un buen ciclo de sueño, dependiendo la edad que la persona tenga, es vital, según el especialista, para rendir lo suficiente a lo largo del día; no obstante, refiere que es importante equilibrar un buen número de horas de sueño con una sana alimentación y un correcto balance en las actividades a realizar, para evitar presentar cuadros crónicos de fatiga.

Es necesario que la siesta en cuestión dure aproximadamente veinte minutos, (Getty Images)

Buenos hábitos a la hora de dormir

No obstante, aunque la efectividad en el trabajo de la persona se pueda ver mermada por no tener un buen cuidado a la hora de dormir, se debe tomar en cuenta que en realidad el principal problema al no cuidar los ciclos de sueño, es la poca calidad de vida que puede llevar el individuo en cuestión.

Omitir el correcto cuidado para descansar, se traduce en pérdida de años de vida, debido a que el cuerpo humano comienza a atrofiarse, afectando de esta manera la salud de la persona, la efectividad en el trabajo y los años de vida totales que pueda tener.

La solución a este problema, consiste en tomar siestas, acto necesario para reponer el ejercicio fisico de haber realizado actividades por la mañana. De acuerdo con el coordinador, es necesario que la siesta en cuestión dure aproximadamente veinte minutos, para que la calidad de sueño sea reparadora.