¿No puedes votar por Wendy Guevara? Usuarios reportan fallas en sistema de votación

Los integrantes del "Team Infierno" pactaron dividir el premio de 4 millones entre los cuatro primeros lugares. (Vix)

Usuarios de redes sociales reportaron fallas en el sistema de votaciones de La Casa de los Famosos México en contra de Wendy Guevara. De acuerdo con la información que compartió la cuenta de TikTok @chismeyyatv, la página www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota/ tiene un problema en el botón que corresponde a la influencer guanajuatense, pues cada que se presiona su nombre sale un voto a favor de Sergio Mayer.

“Quiero votar por Wendy y me sale Sergio, miren. Ni modo, no votaré”, comentó la fanática del reality show.

Como era de esperarse, el testimonio se viralizó en cuestión de minutos y revivió rumores de fraude. Y es que la primera temporada de La Casa de los Famosos México se ha visto opacada con acusaciones de engaños por todas las coincidencias en los triunfos de los integrantes del Team Cielo, así como supuestos tropiezos en las actividades que realizaron los miembros del Team Infierno.

Este viernes saldrá un finalista de LCDLFM. (Vix)

“Yo no vote por Wendy, pero sí me dejó votar por Nicola. Ahorita le calo en otro cel”. “Todos a votar por Wendy, pero chequen que si esté marcado el casillero de ella antes de enviar los votos”. “Me pasó igual pero por Poncho”. “A mí me pasó lo mismo pero el click quedaba para Emilio en vez de Wendy”. “Yo también quise votar y no me dejó”, fueron algunas reacciones.

Según informaron otros fanáticos del programa, se encontraron con el mismo problema cuando intentaron votar por otros finalistas de la casa. Hasta el momento la producción no se ha pronunciado al respecto, sólo siguen promocionando el show a través de redes sociales.

Internautas aseguran que no pueden votar por la influencer Credito:Tiktok@chismeyyatv

Familiares de los finalistas no quieren que se divida el premio

Durante la mañana de este viernes 11 de agosto Marcela Mistral, Marcela Castillo (amiga de Wendy Guevara”, Issabela Camil, Juan Osorio y Sebastián (amigo de Nicola Porcella) participaron en un debate sobre las estrategias que siguieron sus seres queridos en LCDLFM. Fue durante este encuentro donde se posicionaron sobre la posibilidad de dividir los 4 millones de pesos que corresponden al primer lugar entre los cuatro finalistas.

“La verdad, muchos de la comunidad y los que siguen a Wendy no están de acuerdo y por ende yo también no estoy de acuerdo porque yo pienso que quien está jugando ahí debe ganarse ese premio, esos 4 millones, por ser real y por haber sido real y haber llegado a la final. Yo creo que también la gente que vota tiene voz y voto y no están de acuerdo con que el dinero se divida”, comentó la amiga de La Perdida.