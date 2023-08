Niurka acusó a Juan Osorio de no apoyar a Emilio en LCDLF

Wendy, Sergio, Poncho, Nicola y Emilio hicieron un nuevo pacto Foto:Cuartoscuro

La Casa de los Famosos está a punto de terminar. El próximo domingo se conocerá quien será el ganador. Nicola Porcella, Wendy Guevara, Emilio Osorio, Poncho de Nigris y Sergio Mayer están en el juego final para llevarse 4 millones de pesos, mismos que serán repartidos entre ellos como parte de un pacto interno.

Emilio Osorio, parte del Team Infierno, está enfocado en alzarse como el triunfador, y confesó que quiere tener el dinero del premio para nutrir su carrera artística y producir su próximo trabajo discográfico.

Recientemente, Niurka Marcos, madre del intérprete de Amor Valiente, tuvo un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde se descoció en torno a todo lo que ha rodeado a su hijo dentro del reality show del momento.

Entre todo lo que dijo, acusó a Juan Osorio, su expareja, de no poner la misma ímpetu que ella a la hora de dar la cara por el joven, además de pronunciarse con respecto al “veto” que Televisa podría ponerle tras sus comentarios sobre La Casa de los Famosos.

Qué dijo la cubana sobre las polémicas de su hijo y la actitud de Juan Osorio

Niurka Marcos, muy a su estilo, arremetió contra Televisa y el padre de su hijo, y dejó en claro que no le importa que la empresa la vete para siempre.

La cubana lanzó algunos comentarios en contra del productor de televisión Crédito: Youtube/gainfantetv

“Me vale verdaderamente madr*, o sea yo ya los veté, entendiste, yo no vivo allá, ni como de allá. Juan sí”, externó la cubana.

Asimismo dijo que, a diferencia de su ex, a ella no le afecta un posible veto de la empresa: “Él vive de eso, traga de eso y no puede tener los cojon*s de eso, no puede tener los cojon*s para defender a su hijo”.

Del mismo modo, comentó que lo tiene bloqueado, que “no le sirve” y que está sumamente molesta con él. Ante esto, un reportero le pregunto si a caso la actitud del productor de telenovelas está justificada por su relación laborar con Televisa.

La cubana aceptó que debía cierto “respeto” a la empresa, pero que eso no significaba que estuviera bien que permitiera injusticias con Emilio.

“Es entendible que le deba respeto a la empresa, claro por supuesto, y gratitud, pero que permita una mamad* como la que hizo Miguel Ángel Fox... se prestó para que usaran a su hijo de Conejillo de Indias, eh, eso no es entendible”, explicó la cubana.

(Instagram @niurka.oficial)

Y es que hace un tiempo, Emilio “concursó” en La Voz México, sin embargo, no resultó seleccionado, lo que provocó la ira de la cubana. Esto provocó que la actriz se fuera con todo en contra de Juan Osorio.

Niurka defendió a Emilio de conductora de “De Primera Mano”

Hace unos días se presentó una nota en el programa de Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano, donde se habló del supuesto “escupitajo” que Emilio Osorio había lanzado al vaso de Poncho de Nigris.

Ante esto, la cubana se fue con todo en contra de Erika, una de las conductoras, diciendo: “Tú lo aseguraste y difamaste a mi hijo, en tu conversación con la esposa de Ponchito, ahí tengo el video (...) tú difamaste, también es un delito, estamos a mano, así que el asuntico este del género me vale v**ga, mi hijo tiene quien lo defienda”.

“Él está inocente encerrado ahí y tú te estás aprovechando de su inocencia encerrado ahí que no puede defenderse, para difamar a un joven de 20 años, estúpida infeliz, ¿entiendes? Entonces lo tuyo se llama difamación, también es un delito, vamos a donde quieras, perra”, añadió Niurka Marcos.